"Fueron seguidores de Pablo" Víctima de agresión en San Cristóbal presenta denuncia

Nuevamente se registraron disparos de armas de fuego la noche del pasado sábado, ante esto, la víctima de esta agresión quien es originario de la colonia Peje de Oro en San Cristóbal de Las Casas, menciona que cuándo viajaba en su vehículo junto con su familia, sufrió la agresión la cual fue cometida por un grupo de personas que viajaban en motocicletas del tramo San Cristóbal al Ejido Cuxtitali El Pinar, asegurando que son seguidores de Pablo quién se encuentra detenido en un penal de Tapachula.

Lo anterior, un grupo de aproximadamente 50 personas acompañando a la víctima presentaron su denuncia en la instalaciones de juicios orales dependientes de la fiscalía de justicia, quiénes presentaron una denuncia penal en contra de estas personas que viajan en motocicletas en el Ejido Cuxtitali El Pinar, en la zona norte de San Cristóbal.

Al respecto, Victor Pérez Sántiz, víctima de los disparos que sufrió el día de ayer sábado por la noche, dijo que hizo un viaje de San Cristóbal al Ejido Cuxtitali El Pinar con su con su familia y antes de llegar a este Ejido se topó con un grupo de personas que estaba en la carretera quién les preguntaba a dónde iba, y al regresar hacia San Cristóbal el mismo grupo de personas disparó en varias ocasiones al vehículo, afortunadamente no hubo pérdidas humanas tras la emboscada.





"Fui a hacer un viaje que pidió mi suegra pero en el camino me topé con 5 personas, son gente de Pablo, ahí si me dejaron pasar pero al regresar me dispararon en varias ocasiones y mi familia afortunadamente está bien, por eso vine aquí en juicios orales a presentar una denuncia en contra de esas personas que viajan en motos", denunció Victor Pérez.

Hasta la madrugada de este domingo, el grupo de personas habitantes de la colonia Peje de Oro quiénes acompañaron a la víctima para presentar su denuncia, señalaron qué los agresores pertenecen al Ejido Cuxtitali El Pinar, por lo que pidieron a las autoridades detener a este grupo de personas qué se encuentran en la carretera ejidal rumbo al citado Ejido.