Ante el temor de más balaceras y bloqueos, luce desértico Sultepec, Edomex

SULTEPEC, Méx.- Un ambiente de temor, zozobra y miedo viven vecinos de el municipio de Sultepec, en el Estado de Méixco, a raíz del ataque que se perpetró la noche del martes por un comando de sujetos armados, que viajaban en 20 camionetas, y que según se dijo son integrantes de la Familia Michoacana.

Los sujetos atacaron la sede de la Fiscalía de Justicia local, mismos que recibieron más de 250 impactos de bala en toda su fachada. Escuelas, negocios y hasta clínicas de salud optaron por no abrir este día ante el temor de más enfrentamientos.

Los dos policías estatales lesionados, identificados como Rolando y José Luís "N" se encuentran hospitalizados, aunque según reportes de los médicos, fuera de peligro.

Desde la noche de ayer, luego de que se supo del ataque, el municipio de Sultepec se encuentra materialmente sitiado por más de 200 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, La Marina, Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad, quienes mantienen permanentes operativos en toda la zona, a fin de evitar un nuevo ataque y ubicar y detener a los responsables, pues hasta el momento por estos hechos no hay detenidos.

Cabe destacar que desde la noche de ayer, autoridades del gobierno del Estado de México y del municipio de Sultepec tuvieron una reunión de urgencia para atender este caso, al que calificaron de sumamente grave por la psicosis de terror que generaron entre la población y darle solución , además de organizar estrategias para evitar que estos delincuentes vuelvan a atacar y realizar todo lo necesario para ubicarlos y detenerlos.

Por la zona se desplegó un intenso operativo interinstitucional que realiza una serie de retenes para revisar vehículos y dar con el paradero de los agresores, quienes como ya se dijo de acuerdo a las primeras investigaciones que se lograron son integrantes de la Familia Michoacana que, a decir de la Fiscalía mexiquense, actuaron en respuesta a las acciones que ha desarrollado durante los últimos meses la corporación , mismas que, afirmaron, han perjudicado sus actividades ilícitas.

La FGJEM informó que los operativos que se están implementando en la zona de Sultepec, ubicada en la región del Edomex denominada “tierra caliente”, un territorio de disputa entre los grupos criminales de la “Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios” y “ Los Rojos” , seguirán y serán permanentes para acabar de una vez por todas con las actividades ilícitas de estos grupos delictivos, mismos que en su propósito de ser “los mandones” han pasado incluso por encima de la policía.

La FGJEM informó que lo que estos sujetos hicieron el día de ayer no se puede pasar por alto, pues sería como entregarles el poder y eso no puede ser, no pueden actuar a sus anchas ni generar un estado vacío de poder.

Por eso la instrucción del gobierno del estado señala que estos operativos deben de continuar hasta terminar con las actividades ilícitas de estos grupos delictivos , quienes por sus mismas actividades ilícitas han generado todo un clima de terror entre los vecinos de municipios como Coatepec de Harina, Sultepec, Donato Guerra. Valle de Bravo y Temascaltepec, entre otros, todos ellos ubicados en la denominada tierra caliente.

