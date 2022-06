Ajo y Agua | Muchas dudas del Tricolor rumbo al Mundial de Qatar

La Selección no está para pruebas ni hacer cambios tácticos y estratégicos. Gerardo Martino probó con un 5-4-1, pero falló; el planteamiento que mejor le acomoda es el 4-3-3, aunque le falta contundencia.

La preparación final de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 se puso en marcha con varios partidos que nos pueden quitar dudas. La primera prueba fue contra Uruguay en un partido en el que México, por iniciativa del Tata Martino, utilizó una formación de 5-4-1, que sirvió como experimento. Nos pudimos dar cuenta que la Selección no está para pruebas ni hacer cambios tácticos ni estratégicos. El marcador de 0-3 contra los charrúas sirvió no solamente a Martino y jugadores, sino a todo el mundo que está pendiente del desarrollo y preparación de la Selección de cara a la justa mundialista. Todavía no tenemos un estilo definido, tampoco una coordinación futbolística para sentirnos protegidos en defensa, contentos de las elaboraciones de jugadas en el centro del campo, con muy poca eficacia y escasas oportunidades de gol en la ofensiva del Tricolor. El partido contra Uruguay nos ha hecho reflexionar y pensar que estamos muy lejos de poder tener una buena actuación en el Mundial que se avecina.

Contra Ecuador fue algo parecido, pero mejoró en conceptos, defensivamente no hubo tantas ocasiones claras del rival, pero sí fueron las suficientes como para haber perdido. El empate fue justo. Los sudamericanos tuvieron tres ocasiones claras de gol y no materializaron ninguna, eso podría haber sido suficiente para la derrota. México mejoró defensivamente, el planteamiento fue distinto regresando al 4-3-3, que es el parado que mejor le acomoda al Tata en su parado táctico y el que mejor le funciona, aunque tampoco hemos creado ocasiones de gol como para haber merecido el triunfo; nos sigue faltando la contundencia.

Estamos buscando conclusiones y el partido con Surinam sirvió para darnos cuenta de que aunque se cambien jugadores no se tiene un estilo definido de juego y la armonía no funciona porque lo normal es que si sale un jugador y entra otro, las ideas deben ser claras en los seleccionados, eso es porque no han entendido cómo se juega en la Selección de Martino. Y no, no hay un convencimiento con la forma ni armonía, ni cómo defender y menos cómo organizar jugadas y por supuesto cómo crear ocasiones de gol que permitan anotar la mayor cantidad de goles posible. Contra Surinam se ganó 3-0, pero el resultado fue corto, tomando en cuenta la calidad y el talento que hay entre las dos selecciones.

Ahora, ante Jamaica, se buscará mejorar en cuanto a contundencia defensiva, elaboración de juego, saber a qué se juega y ser efectivos en la finalización para poder meter más anotaciones en cuanto a porcentaje de las ocasiones que se crean. Esperemos que se vea una mejor imagen de equipo. En eso confío.

DESPEDIDA A LO GRANDE PARA MARCELO

Ayer lunes se vivió una despedida como la que se merecía Marcelo; a lo grande, con ese reconocimiento de todo el Real Madrid, el futbol europeo y mundial, por ser el más ganador, el que más títulos ha obtenido, superando a Paco Gento con 25 laureles en total. Fue un momento muy emotivo y con merecimiento de ser nombrado otra leyenda más del Madrid en su historia, así como lo hemos sido otros que nos ganamos ese privilegio. Gracias, Marcelo, por todo lo que hiciste, diste y creaste con el mejor club de todos los tiempos como lo es el Real Madrid.

¡Que te lo digo yo!