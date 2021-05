Carrereando la chuleta | Campañas que no deberían ser campañas

Cuando no se tiene muy claro lo que se quiere hacer, inevitablemente está la tentación de echarse un clavado en las redes sociales o en Internet y seguro encuentras no una, sino muchas muestras de lo que necesitas, desde una salsa, un guacamole, una carnita asada o una campaña política.

Últimamente estamos viendo campañas clonadas sin pudor alguno. Las canciones son un ejemplo, agarran la misma todos los candidatos, demostrando su gran ingenio y su capacidad para poder motivar al electorado. Otro caso es el de las camisas, pareciera que todas fueron diseñadas (perdónenme los diseñadores) por la misma empresa y con un modelito que surgió hace aproximadamente 10 años.

Los políticos en estos tiempos son capaces de romper la barrera del tiempo y copiar frases, estilo, y hasta forma de hablar de aquellos que las usaron hace ya ni me acuerdo cuantos años. Otros aprovechan para hacerse intento de youtubers, tiktokers, cantantes, actores y hasta stripers.

La esencia del político, del individuo, se ha diluido. De los que realmente saben qué hacen, que escuchan, que planean, quedan muy pocos. Los que tienen un discurso preparado por cada colonia, coherente, que se comprometen a resolver problemas reales de cada lugar, con propuestas sensatas, no de carácter general y a veces fuera de la realidad como hoy en día suele ocurrir, y en donde llevan el mismo discurso, en el que ofrecen las mismas "soluciones", no importa dónde vayan.

Ese que no finge con bailes ridículos, discursos plásticos, posturas copiadas o ensayadas, porque hay algunos que ni siquiera saben dónde están parados.

También están aquellos que su mal genio y su comportamiento vengativo lo quieren esconder en la figura del candidato bonachón, o aquel que gusta de visitar los table dance, hecho que no tiene nada de malo en lo particular, pero que no puede llevar un par de chicas a realizar bailes semi eróticos en el inicio de su campaña como ocurrió con el de Tonalá, o como Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado, qué se aventó la puntada de que al quedarse sin discurso, empezó una canción de la reina del tex-mex, Selena, como parte de sus actos proselitistas en el estado de Guerrero, es decir, la aportación que ella hace a su discurso, es exponerse a cantar en el karaoke.

De esos políticos, el Colocho Jesucristo nos libre. Como ciudadanos tenemos que ser nosotros los coherentes, los informados, los que debemos tener una idea clara de lo que queremos, dado que los políticos, por lo visto, no la tienen. Estamos viendo el alto costo que se paga cuando se vota por individuos que sólo saben hacer circo. Hay que ser electores más exigentes y se comienza desde las campañas.





