En redes sociales se ha inundado de memes chuscos que hacen referencia al Dr. Pepe Cruz, aspirante a coordinar los comités de la cuarta transformación en Chiapas, y posterior convertirse en el gobernador.

La gente comparte todo lo que hace mención del Dr. Pepe, que ya lo sueñan por verlo en todos lados mediáticamente, por si fuera poco, ha salido posicionado muy bien en las últimas encuestas y de tocarle la posición de género masculino, sería él quién encabece no solo el proyecto de coordinar los comités de la 4T, sino de abanderar la candidatura a la gubernatura de Chiapas.

Desde hace varios meses escribí puntualmente, que el Dr. Pepe Cruz venía de menos a más y que no se debería perder de vista ni un solo momento. Ha logrado mucho en poco tiempo, en primera porque su cargo al frente de la Secretaría de Salud, lo posicionan bien. Existe trabajo real en apoyo de la salud de los y las chiapanecas. Tan solo la semana pasada fue inaugurado por el gobernador Rutilio Escandón un centro de salud en el municipio de Mapastepec, tema que ha sido una gestión de este gobierno.

La popularidad y aceptación a través de su trabajo y campañas mediáticas hacen que el Dr. Pepe Cruz siga punteando en las preferencias electorales. Un tiro de penalti mal cobrado, que ha sido parodiado por mucha gente también ha favorecido para que lo sigan soñando. El Dr. Pepe Cruz, es la pesadilla de sus adversarios políticos y el sueño esperanzador para muchas familias chiapanecas que hoy tienen acceso justo a los servicios universales de salud, o bien que han recibido infinidad de beneficios gratuitos a través de los convoyes, que como nunca recorren los rincones más alejados de la geografía chiapaneca.

Ahora bien, quién salió en segundo lugar en la encuesta oficial de posicionamiento de Morena fue el Senador Eduardo Ramírez, quién también le está metiendo la carne al asador para subir más puntos y convertirse en el abanderado del proyecto guinda. Lalo trae un trabajo de promoción de imagen desde hace aproximadamente unos 10 años, sin embargo deberá reorganizar la estrategia si quiere salir triunfante.

En el caso de las mujeres que aspiran también a convertirse en las coordinadoras de la 4T en Chiapas, destacan Sasil de León quién lamentablemente ha sido criticada fuertemente y evidenciada por su pasado turbio en el sexenio de Manuel Velasco. Recientemente también un audio la expone diciendo que si no le dan dinero para este proceso interno, no va continuar, pues de su bolsa no va gastar.

La Diputada Patricia Armendáriz quién tiene problemas de carácter muy duros y que ha aceptado en entrevistas tener que buscar ayuda, situaciones que las alejan cada vez más del sueño de gobernar Chiapas.

Y por último Rosa Irene Urbina Castañeda, la alcaldesa con licencia de Tapachula, una mujer que ha trascendido y se ha colado a las grandes ligas, está ocupada recorriendo a paso veloz la geografía estatal, por cierto ha sido bien recibida por la gente. Rosi es popular, sabe comerse unos tacos en el mercado, como sentarse a degustar suculentos manjares. Su trabajo en la perla del soconusco es palpable, aunque para sus detractores “los contreras”, digan otra cosa.

Un amigo decía que el enemigo más grande que pueda tener una mujer es otra mujer y más en el caso de Tapachula y toda esta región, ello porque si el género marcará que fuera una mujer, le vendría bien a la historia del “soconusco”, tener una candidata, pero más aún que se convierta en la gobernadora y que nos siga a ir bien a todos.

