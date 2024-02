La petición de los árbitros electorales hacia los partidos políticos para que postulen como candidatas a mujeres en varios municipios de Chiapas, causa mucha molestia porque ya tenían todo trabajado para posicionar a sus cuadros “hombres”, mismos que daban grandes ventajas, inclusive ya se sentían los ganadores.

Recientemente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas ordenó al Partido Verde Ecologista de Chiapas (PVEM), postular a 5 mujeres para igual número de municipios para las próximas elecciones de junio.

En el artículo 12 de la ley, expone el IEPC que los partidos políticos deben registrar al menos una candidata mujer al cargo de presidencia en los cinco municipios más poblados del estado: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Comitán.

Tras esta determinación del IEPC, la presidenta del comité estatal del PVEM, Valeria Santiago dijo en una entrevista que impugnarán dicho ordenamiento pues reconoció que es excesivo, no les favorece electoralmente y “no las pondremos en riesgo”.

En tanto, para Tapachula y en el caso de Rosi Urbina, el Tribunal Electoral de Chiapas (TECH), resolvió que ella sí podrá participar para la alcaldía huacalera, con esto la reelección será consumada y Morena volverá a obtener el triunfo.

REFLECTORES

La oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, sigue dando de qué hablar por la ineptitud, soberbia, prepotencia y arrogancia del titular Daladier Anzueto, quién además no cubre el perfil profesional para estar al frente de dicha dependencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Se sabe que a este personaje bueno para nada lo protege Andrés Alfonso Ramírez, coordinador general de Comar.

A las autoridades de la SEGOB, incluso al propio coordinador general de COMAR, no les ha importado que existan denuncias contra Daladier Anzueto por hostigamiento y acoso laboral, así como por su prepotencia con la que se ha conducido desde que llegó al cargo, hacia sus subordinados, especialmente el personal de contrato.

En el mes de diciembre del año pasado se giró una denuncia que circuló e incluso fue enviada a los correos oficiales de la Comar pero no hubo investigación.

La queja cita lo siguiente “A todo el personal de la institución se le pone de conocimiento la denuncia que se realiza en contra del Ingeniero Agrónomo Daladier Anzueto Anzueto, por su mala gestión dentro de la institución, se agregan dos archivos con la información y detalles del compadrazgo y provecho económico que realiza siendo el titular de institución en Tapachula. Se exige su renuncia o despido de forma inmediata, pues no podemos como institución ser tachados por su mala gestión, esto aún no ha salido a la opinión pública, pero no se dudará en hacerlo de conocimiento si no se toman cartas en el asunto".

Es por ello que, tras esta denuncia ventilada, el ingeniero agrónomo Dalanier Anzueto no quiso renovar contratos de unas 20 personas, se enojó por la denuncia y dijo que le valía madres, que estaba muy bien agarrado de arriba, es decir del coordinador nacional de Comar, Andrés Alfonso Ramírez Silva, con quien dicen está haciendo jugosos negocios.

