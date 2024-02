Tras Bambalinas / Curules locales ¿regalo de consolación o lealtad?

Durante el proceso de búsqueda de coordinadores municipales de la Cuarta Transformación en Chiapas fueron innumerables los personajes que decidieron inscribirse porque consideraron que tenían muchas posibilidades sin embargo algunos “la mayoría”, lo hizo pensando que solo así podrán obtener un premio de consolación, es decir una regiduría o un huesito para estar sangrando tres años.

Vaya que asombró la manera en la que cualquiera que se decía ser de izquierda, fiel apasionado admirador y fanático de AMLO tenía mucho derecho para acceder a la plataforma de Morena y llevar a cabo el proceso de registro, para posterior iniciar una patética actividad de proselitismo, y lo digo así porque muchos siempre estuvieron solos, caminando por las colonias, plazas públicas y demás lugares en busca de ser reconocidos por su nula popularidad, así como por su precario trabajo social.

Hay quienes ni a los vecinos saludan o bien jamás le hacen un favor al prójimo, pero claro está, que en este proceso hasta de beso saludan al chucho pulguiento que se encuentran en la calle para que la sociedad diga que son grandes seres humanos de corazón generoso.

Dicen que en Morena no habrá cabida para estos personajes, y que no les darán premio de consolación, es decir que sigan participando. Lo que sí está muy claro es que, en algunos municipios importantes de Chiapas, habrá una moneda de cambio para quienes no logren quedarse como candidatos a las alcaldías. Se trata nada más y nada menos, que, de un curul local, ese será el premio de consolación para que no se vayan a otro lado y se sumen con quién logre ser el impuesto o en algunos casos poco comunes, el que de verdad haya salido posicionado perfectamente en los ejercicios demoscópicos y que represente una suma de votos importantes para este organismo político.

En otros casos, ya sabemos que habrá dedazo en la elección de los candidatos a las diputaciones locales y que ya sabemos serán los que van a competir pero que ya son ganadores. Sin embargo, dónde quedarán aquellos personajes que de verdad recorrieron colonias, calles, espacios públicos y de verdad llevaron el mensaje de Morena, sobre todo en favor de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para que sea la próxima presidenta de México.

Uno de ellos y yo no observé a nadie más haciendo esta labor, es Blas Zamora Espinosa un joven preparado académicamente, tiene 30 años, es licenciado en administración de empresas, licenciado en derecho y cuenta con una maestría en derecho corporativo, además es un emprendedor visionario, dueño de “Floristería Tapachula” y “Cafecitos Mexican Coffe”.

Este muchacho, a diferencia de todos los políticos viejos, sangrantes y recalcitrantes, parásitos y vividores, ha hecho carrera política. Ya trabajó en el congreso del estado como secretario privado del diputado presidente de la junta de coordinación política (2012-2013), secretario privado del diputado presidente de la mesa directiva del congreso estatal (2014-2015), auxiliar administrativo del ayuntamiento de Tapachula (2015-2018), director de prevención de riesgos sanitarios de la secretaría de salud municipal de Tapachula (2020-2020) y director de desarrollo integral de la juventud de la secretaría de la juventud y deporte municipal de Tapachula (2021-2023).

Blas Zamora Martínez aspira a ser candidato del distrito XIX Tapachula, a diferencia de muchos que quieren, es el único que ha caminado con su propio recurso y esfuerzo, luchando contra corriente por no ser parte de ningún círculo político o amigo íntimo de la cúpula morenista. Personas como él, merecen ser tomadas en cuenta, en lugar de regalar las curules a quienes tienen secuestrados a los partidos satélites o bien, quienes no se verán favorecidos en la candidatura a alcaldía y se les dará premio de consolación.

