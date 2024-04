Tras Bambalinas / “El Jaguar” y sus propuestas para Chiapas

El candidato a gobernador del estado por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, no da tregua alguna en esta intensa campaña política en la que busca sumar simpatías, reconciliar a diversos grupos sociales que por alguna razón han permanecido olvidados.

El gran “Jaguar Negro”, sabe muy bien que no tiene competencia para la gubernatura, quienes aspiran también a este mismo cargo de elección popular, en el caso de los otros partidos políticos únicamente fueron puestos para llenar requisito. ERA trae trabajo y oficio político de muchos años, pero lo mejor ha sido que su paso por el senado de la república terminó de formarlo, es decir, hoy vemos un candidato con gran madurez política.

ERA sabe muy bien el terreno que está pisando en Chiapas y que sus propuestas hacia cada región de la entidad que está recorriendo en esta ardua campaña, son apegadas a la realidad, es decir lo que el pueblo siempre ha demandado pero que no se ha hecho nada y que en esta ocasión sienten que llegará un hombre cabal, de pueblo, que resolverá los temas pendientes de una justa demanda social.

Tan solo por citar algunos eventos, ERA en el municipio de Las Rosas, desde la mítica Pinola, pueblo trabajador que se dedica a la caña, la agricultura, la ganadería y el transporte, el candidato a gobernador de Chiapas ratificó el impulso a la política de género con el programa Mujer Transformadora. “Todas aquellas mujeres que tengan un negocio, que tengan una venta en el mercado, en la plaza pública o en cualquier actividad, va a estar el programa de Mujer Transformadora, porque está inspirado en nuestro movimiento”, explicó.

Acompañado por su esposa Sofía Espinoza, Eduardo Ramírez dijo que su tarea “significa entregarle el tiempo completo a Chiapas, y entregarle el tiempo completo a Chiapas es dar tu pasión, tu corazón, todo mi pensamiento, toda mi capacidad, toda la información que tengo, todo el diagnóstico de Chiapas que tengo va a ser una realidad y va a haber una transformación”.

Y en su visita por Amatenango del Valle anunció que este lugar será en su gobierno un destino turístico: “Me siento muy contento de estar en la Cuarta Transformación, de estar del lado correcto de la historia y vamos a trabajar para que Chiapas y Amatenango se conviertan en un destino turístico, los alfareros van a estar vistos en el mundo, las alfareras van a estar vistas en el mundo y de eso me voy a encargar, porque como su gobernador lo tengo claro, a este pueblo le vamos a dar servicios y yo aspiro a que en unos meses no muy lejanos tengamos el primer Museo de Alfarería en Chiapas”.

De igual forma, Eduardo Ramírez dijo que su legado en la historia será trabajar para los más pobres, para los oprimidos, los excluidos, los que no tienen voz, los que no tienen lugar, porque él no va a trabajar por popularidad, sino con base en resultados, porque la popularidad es importante, pero transformar la vida de la gente, es urgente.

REFLECTORES

Transportistas organizados agrupados en el Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Frontera Costa y Sierra de Chiapas se sumaron a la campaña de los candidatos: al gobierno de Chiapas y al de la candidata a presidencia de la república por Morena Claudia Sheinbaum, quienes colocaron promoción en sus unidades, tanto en colectivos a la zona Media y Alta de Tapachula, como en radiotaxis locales, evento al que asistió Yamil Melgar y miembros de la planilla que competirán a la presidencia municipal.

El evento realizado por los transportistas organizados fue coordinado por consejeros del Frente: Abraham Téllez, Emilio Orduña, Noé Pinto, Alfredo Liévano, Claudia Cortez y Esmailin Gómez y tuvo como sede dos puntos de la ciudad, el primero en la salida de Tapachula hacia el ejido El Edén a la altura del Club Campestre donde colocaron los microperforados en colectivos suburbanos que cubren las rutas a la zona Media y Alta de Tapachula

En el otro acto fue realizado en las instalaciones del Sitio de Radiotaxis Cristóbal Colón, al oriente de la ciudad con unidades locales pertenecientes a los sitios que conforman la Coalición de Radiotaxis del Frente, que agrupa a 800 unidades de Tapachula a los que también se les colocó la publicidad de MORENA.

Jaime Pérez y Abenamar Rosales, expresaron su confianza en que en Chiapas y en México la 4T continuará con la transformación que necesita México, Eduardo Ramírez Aguilar y la doctora Claudia Sheinbaum son los mejores candidatos y ellos sabrán dirigir los destinos de Chiapas y del país, por ello refrendaron y fortalecen su compromiso con la 4T.

Al evento fue invitado el coordinador de la Defensa de los Comités de la 4T en Tapachula, Yamil Melgar Bravo, quien es el candidato a la presidencia municipal por Morena, quien agradeció la invitación a estar presente en los eventos de apoyo MORENA y en particular a los candidatos a la presidencia de la república y al gobierno de Chiapas.

