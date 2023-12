Tras Bambalinas | ¡Parásitos en Morena, ya ni la chiflan!

Las inscripciones al proceso interno de los aspirantes a una candidatura a la alcaldía en el caso de Tapachula han dado mucha risa, porque especialmente quienes ya han tenido un hueso y vivido como viles parásitos de la política una vez más quieren seguir prendidos de la ubre.

De verdad que no quería darles publicidad a estos personajes, pero no me dejan otra opción, Isidro “chilo” Ovando es diputado local actualmente y ya fue regidor en el ayuntamiento de Tapachula en la administración del finado Oscar Gurria, hoy dice que quiere ser candidato por Morena y su sueño guajiro es succionar la teta municipal.

Otro que no canta tan mal las rancheras es el diputado federal José Luis Elorza “el huevo duro”, quién también desea a toda costa ser alcalde de la perla del soconusco, su buena relación con el dirigente nacional de Morena le ha servido para ser legislador por dos ocasiones, aunque no ha gestionado ningún proyecto importante para la frontera sur, está aferrado a que quiere saquear las arcas del pueblo. Ya demostró que satisfacer los deseos personales y familiares es lo suyo.

Un personaje que da bastante risa porque pretende engañar con el petate del muerto es Carlos Siles, un priista de hueso colorado, que hacía campaña para ese partido en años anteriores y que hoy también ya se inscribió. Dicen los verdaderos “morenos”, que en las encuestas se verá el reflejo a quienes de verdad tienen más arraigo con el pueblo, pues existe un hartazgo hacía aquellos que únicamente buscan saciar el hambre de poder, es decir enriquecerse con el dinero del pueblo.

REFLECTORES

Tras el inicio de los registros para los coordinadores municipales y regionales de los comités para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, en el municipio de Tuxtla Chico pareciera que no existe un cuadro político con la fortaleza para contender el próximo proceso electoral del 2024.

Si bien es cierto Julio Gamboa Altúzar actual alcalde surgido entre la alianza del (PRI-PAN y PRD), tiene todo para reelegirse debido a los acuerdos políticos, trabajo social y cercanía directa con la gente, sin embargo, la gran duda es ¿se registrará por Morena o seguirá abanderando a los partidos con los que ganó la elección pasada?

Julio Gamboa deberá atender a los llamados o invitaciones de quienes gobiernan y mandan en Chiapas, por ello dicen que si le piden que compita por Morena así tendrá que ser y con ello reelegirse sin ningún problema.

Las recientes encuestas realizadas en Tuxtla Chico, posicionan a Julio Gamboa en las preferencias electorales para el 2024, aunque los mejores indicadores se han reflejado encabezando el partido guinda de la cuarta transformación.

