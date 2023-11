En el soconusco existen municipios dónde sus alcaldes buscarán la reelección a toda costa, sin embargo, no les alcanzará. La gente ya está harta de su pésimo actuar, así como de la manera descarada en la que han desviado recursos del pueblo para sus bolsillos.

En esta ocasión hablaremos de el alcalde de Tuzantán Bany Obed Guzmán quien está pataleando muy duro para buscar imponer a sus esposas en el PT o Morena para seguir saqueando a este pueblo, que se encuentra carente de obras de impacto social, no hay agua, las vías de comunicación están en pésimo estado y la inseguridad está a todo lo que da.

El alcalde Bany ha sido catalogado como un represor y agitador, que, en lugar de atender los reclamos, confronta a la gente, incluso arremete con su fuerza pública.

También en Metapa de Domínguez han surgido desencantos en la administración de Leobardo López quién llegó por su popularidad a través de una candidatura independiente, de quién había una esperanza de cambio sin embargo fue la decepción total.

Recientemente se evidenció el problema de inseguridad que se recrudece cada vez más en el municipio de Metapa de Domínguez ante la incapacidad e ineptitud de Leobardo López Morales, por lo que las familias viven en constante zozobra ante el incremento de robos, asaltos y otros ilícitos.

Y es que, en días pasados, ladrones se introdujeron en el Centro de Salud con Servicios Ampliados, robaron insumos y materiales de esta unidad, por lo que la población metapaneca muy molesta dicen que ya veían venir este problema debido a la inseguridad que permea en el municipio fronterizo.

Los ilícitos en el municipio de Metapa se han vuelto el pan de cada día y desafortunadamente la Policía Municipal no tiene la capacidad para frenar la ola delictiva que golpea a la población, sus unidades inservibles y su falta de adiestramiento de los policías los hace verse torpes para garantizar la tranquilidad social.

"En la administración de Leobardo López, el municipio de Metapa está golpeado por la ola de inseguridad, ya que los delincuentes operan en total impunidad a cualquier hora del día y las autoridades policíacas no han podido hacerles frente. Lo que sí es cierto, es que quiere reelegirse porque ya le gustó saquear las arcas del pueblo”, expresan los sectores sociales.

Y finalizamos con Mazatán, allá el alcalde Pedro de la Cruz “el brujo”, de plano no da una, quiere reelegirse, pero no le va a alcanzar. La inseguridad es el pan de cada día y tristemente no hace nada al respecto. ¡Que la virgencita cuide al pueblo de Mazatán de tantos índices delictivos!

REFLECTORES

Para los que pensaron, se había borrado del mapa político, les cuento. El Dr. Pepe Cruz será Senador por Chiapas. Sigue moviendo las piezas del ajedrez a su favor, es un hombre disciplinado y le apuesta a la unidad, por el bien de Chiapas y México.

