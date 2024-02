Tras Bambalinas / ¡Rosa Aidé, la gran ausente del sexenio chiapaneco!

Rosa Aidé Domínguez Ochoa es la Secretaria de Educación en Chiapas y también ha sido la gran ausente de su dependencia durante este sexenio que está a unos meses de concluir.

Su paso por la Secretaría de Educación será recordado por su falta de capacidad, así como por su cerrazón para sentarse a dialogar con los maestros, maestras, personal administrativo, estudiantes y padres de familia. En toda la entidad en este sexenio existe mucho problema en material educativo, mismo que fue propiciado por una pésima titular de dicha secretaría.

Personal administrativo de confianza sigue a la espera por ejemplo de tener certeza laboral, durante todo este tiempo únicamente los han engañado que ya mérito, incluso a quién esto escribe le han llamado de esta secretaría para decirle que estos temas se están atendiendo, pero la verdad es que todo ha sido simulación.

Recientemente se prendió la mecha porque los trabajadores de confianza y base de la Secretaría de Educación estatal, que suman unos 6 mil aproximadamente, reclaman un bono que oscila entre los 30 mil pesos por persona, la promesa actual es que será pagado el próximo 29 de este mes. De no ser cierto volverán a tomar las oficinas de la unidad administrativa en Tapachula, dependencias de educación en la entidad como en algunas regiones y una vez más habrá bloqueo de carreteras, esperemos que esto no suceda porque ya sabremos quién será la culpable, la misma que únicamente a enviado sin capacidad y autoridad a Pablo Velázquez subsecretario a mesas de negociación pero que al final este no se compromete a nada.

Aunado a todo este cochinero, existen conflictos en Tapachula, tal es el caso de la Preparatoria Número 4 en donde no quieren al director de nombre Ricardo Sánchez, solo por ser originario de Tuxtla Chico, el conflicto es obviamente de intereses porque algunos maestros se han amafiado con el comité de padres de familia, estos últimos son quienes manejan los recursos y se niegan a pagar viáticos de traslado del personal administrativo a la capital del Estado, a adquirir materiales, insumos e incluso recientemente a comprar pipas con agua porque en esta escuela no hay una sola gota del vital líquido, por lo que los baños apestan y la escuela de por sí está corrompida.

Y bueno, como no hay autoridad nadie pone orden en este tema, la coordinación regional de educación que se ubica en la Unidad Administrativa de Tapachula también sirve para nada, no dan la cara y no resuelven nada, se sigue el ejemplo de Rosa Aidé quien esconde la cabeza como si fuera avestruz.

Urge orden, pero más que cambien a la titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, este sexenio debe cerrar con broche de oro, los funcionarios de este tipo no deben ensuciar el trabajo solidario y humano del número uno en la entidad, quien ha ponderado por una administración pública generosa, solidaria y resolutiva con el pueblo.

REFLECTORES

Los diputados y diputadas locales de Chiapas que solicitaron licencia se han pasado de abusivos pidiendo la mochada a sus suplentes, en algunos casos va desde el 50 al 70 por ciento del salario, así como de viáticos y apoyo de combustible.

De verdad que no tienen llenadera, tanto que saquearon cuando estuvieron representando cargos importantes en la máxima tribuna chiapaneca y quieren seguir “mamando”, ya estuvo bueno.

En nuestros reflectores sale a la luz el nombre de un tal Paul que de operador político no tiene nada y que ha iniciado una situación de conflicto al interior del equipo de su jefe y aspirante a la silla huacalera, dicen que ya se peleó con el diputado suplente de nombre Efrén, así como con muchas piezas valiosas más. Lástima y que no se olvide su jefe “suspirante”, que en política hay sumas que restan.

Nos leemos en la próxima…

Contacto: checha.informa@gmail.com