Salma Hayek, el rey Carlos III y Bella Hadid, entre los 100 más influyentes, según Time

Como cada año, la famosa revista estadounidense Time, ha publicado la lista de los personajes más influyentes del mundo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se comenzó a revelar las personalidades que conforman este 2023 la prestigiosa lista Time 100, misma que se publicó por primera vez en 1999 donde los elegidos son reconocidos por su labor y acciones que realizan por cambiar el mundo o contribuciones sociales.

Puedes leer: Revista Time inicia los festejos por sus 100 años con recopilación de sus mejores portadas

La lista final de personas influyentes es elegida exclusivamente por los editores de Time, con nominaciones procedentes de los antiguos alumnos de Time 100 y del personal de redacción internacional de la revista.

Artistas, iconos, líderes políticos y titanes son las etiquetas bajo las que la revista ha inscrito a los seleccionados y son presentados a través de perfiles redactados también por personalidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TIME (@time)

En esta ocasión, la revista ha incluido a siete latinoamericanos de las cien personalidades más influyentes del mundo, entre los que destacan Salma Hayek, Lionel Messi, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Pascal.

Los líderes latinos están Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la activista mexicana María Herrera Magdaleno.

“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo”, compartió Salma en la descripción de la imagen de su portada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Moda Salma Hayek luce arriesgado look en alfombra roja de la cinta "Magic Mike's Last Dance"

También aprovechó para agradecer a su amiga, la también actriz Penélope Cruz por la descripción que hizo de ella, “Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”.

La publicación neoyorquina incluye al rey Carlos III en la categoría de Iconos y su descripción fue escrita por Edward Enninful, editor en jefe de la revista Vogue en su versión británica.

“Durante la última década, he tenido el privilegio de conocer mejor al rey Carlos III, y en 2021, me convertí en embajador global del Prince's Trust”, comparte.

Lo describió como divertido y amable, “el Rey no siempre es quien la gente espera que sea. Es encantador, divertido, socialmente confiado, con una amabilidad que siempre busca tranquilizar a los demás. Su amor por el medio ambiente está bien documentado, pero su amor por sus súbditos arde aún más”.

“La monarquía no es perfecta, pero en Carlos tenemos un rey que entiende tanto la tradición como lo que se necesita para evolucionar con los tiempos. Es un equilibrio delicado y una habilidad rara. Estoy emocionado de verlo llevar sus pasiones con él a una era completamente nueva”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TIME (@time)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otras de las personalidades que aparecen en la lista, destacan la modelo Bella Hadid, la cantante Beyoncé, Doja Cat y Michael B. Jordan.