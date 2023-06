Cuestionario Proust: Amanda Tovalin

La cantante, violinista y compositora explora en sus canciones elementos del folclore latinoamericano, el jazz y la música contemporánea y experimental con la lírica del cantautor. Su más reciente proyecto audiovisual es un video concierto/EP, producido mediante live looping, una técnica que se basa en la grabación en vivo de distintas secuencias, frases o bucles que forman un particular arreglo en vivo. Su EP Música Verde consta de cuatro canciones que se irán estrenando entre junio y agosto, además de que en julio se presentará en el foro Foro A Poco No, de la CDMX, para después emprender una gira por varios estados de la República Mexicana.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La curiosidad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Los momentos donde no necesitamos absolutamente nada.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Mi timidez.

Cultura Cuestionario Proust: Mercedes Nasta

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La deshonestidad





¿Tu gran miedo?

No vivir plenamente





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Agradecida





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gusta ponerle nombre a todas las cosas que veo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La necedad.

Cultura Cuestionario Proust: Alan Palomo (Neon Indian)

¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mamá.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Daniel EK





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Digo mucho, mucho, gracias.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Soy terrible mentirosa; procuro no hacerlo pero generalmente es cuando no quiero ir a algún lado y no quiero ser grosera.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Su astucia





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Su magia

Cultura Cuestionario Proust: Kazz

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

(Tú sabes quién eres ;) )





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Creo que estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida.





¿Qué talento te gustaría tener?

El dibujo





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mis dudas.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser quien soy y mostrarlo.

Cultura Cuestionario Proust: Ivana

¿Dónde te gustaría vivir?

En una montaña.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi voz





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Rita Guerrero





¿Tu pasatiempo favorito?

La danza (en todos sus ritmos).

Cultura Cuestionario Proust: Victoria Maurette

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un girasol





¿Cómo te gustaría morir?

Viendo un paisaje hermoso.





¿Tienes un lema?

Yo soy las preguntas que me hago.