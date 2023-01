Encuentro nacional de los amantes del teatro llega a los 35 años

Isabel Quintanar presidenta del Centro Mexicano de Teatro ITI UNESCO, anunció junto con su comité directivo que este sábado 7, se inaugura la 35 edición del Encuentro nacional de los amantes del teatro, que presentará 39 obras a lo largo de 14 días en los teatros Del Bosque y Orientación, del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México.

En reunión con parte del comité directivo y directores de escena de las 39 compañías que provienen de Veracruz, Villahermosa, Ciudad de México, Saltillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Tabasco, Pachuca y León, Quintanar destacó cómo “el streaming en nada se parece a un escenario teatral con actores personificando sus papeles y frente a ellos el público presencial para generar la catarsis de la risa, de la tristeza o en conjunto ambos sentimientos”

Cultura Deslumbrante mosaico en el retorno del teatro

Entre la programación, el domingo 8 se dará el conversatorio Nuevo lenguaje para el teatro infantil y juvenil, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, donde intervendrán varios ponentes para desmenuzar qué tan importante es seguir fomentando la fantasía, los sueños y metas en las puestas en escena para este sector de la población.

Se anunció además la invitación a México al Trigésimo sexto Congreso Internacional del ITI UNESCO, en el que participarán 50 países, así como la celebración del Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo en el Teatro de Bellas Artes, donde se formalizará ante notario la creación de la Fundación Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro UNESCO José Solé.

Entre las 39 obras que se programaron este año, se encuentran Ícaro jaguar de Roberto Vázquez, El indisoluble lazo que me une contigo de Ana Margarita Alba, Reikiavik de Juan Mayorga, Como me ves, te verás de Viridiana Meléndes, Bye bye bird de Manuel Hidalgo, Las perlas de la virgen de Jesús González Dávila, y El conde Partinuplés, de Ana Caro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este domingo 8 se realizará el conversatorio Nuevo lenguaje para el teatro infantil y juvenil, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque.

La 35 edición del Encuentro nacional de los amantes del teatro, se llevará a cabo en el Centro Cultural del Bosque del 7 de enero al 5 de febrero.