Arrestan al beisbolista Julio Urías, en Los Ángeles, por presunta violencia doméstica

Julio Urías, el pitcher mexicano de los Ángeles Dogders en la MLB, fue arrestado la noche del domingo por presunta violencia doméstica.

El reporte del periodista Jeff Passan es que Urías fue liberado la mañana de este lunes gracias a una fianza de 50 mil dólares.

El sinaloense fue arrestado entre las 11:00 pm y la 1:00 am para ser trasladado a la cárcel más cercana, aunque después de un par de horas logró salir.

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN.



Urias, 27, was booked late Sunday and released early this morning on $50,000 bond. — Jeff Passan (@JeffPassan) September 4, 2023

“El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado y acusado de delitos graves de violencia doméstica anoche, le dijo a ESPN un oficial de LAPD. Urías, de 27 años, fue fichado el domingo por la noche. Y liberado temprano esta mañana con una fianza de 50.000 dólares”, se lee en la publicación de Twitter.

Ante esto, personajes como David Faitelson, han expresado que esta es una pésima imagen para uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad. De hecho, no es la primera vez en la que Julio Urías está involucrado en escándalos de esta índole.

El primer arresto de Julio Urías en 2019

“¡Otra vez! El pitcher zurdo mexicano de los Dodgers, Julio Urías, volvió a ser arrestado por violencia doméstica grave. Tuvo que pagar 50 mil dólares de fianza para dejar la cárcel. (Información de Jeff Passan en ESPN). Terrible para la imagen de quien hoy es uno de los mejores deportistas mexicanos en el mundo”, escribió.

La anterior vez que Urías fue arrestado fue en mayo de 2019, cuando la policía de Los Ángeles lo arrestó por la sospecha de un delito menor de violencia por un altercado con una mujer en el estacionamiento de Beverly Center. Ese día, Julio pasó la noche en la cárcel pero fue liberado al día siguiente al pagar una fianza de 20 mil dólares.

Por lo pronto, los Dodgers no han emitido su postura al respecto y Urías tiene programada su apertura el jueves siete de septiembre ante Miami Marlins en Florida.

