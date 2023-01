Vinicius Jr. denuncia racismo en LaLiga: "los racistas siguen yendo a los estadios"

De manera lamentable el racismo sigue presente en el futbol mundial y la Liga Española, una de las más prestigiosas, no se salva. Durante el partido entre Valladolid y Real Madrid, el atacante brasileño Vinicius Jr. fue blanco de ofensas racistas mientras salía de cambio en la cancha del estadio José Zorrilla.

Mientras abandonaba el terreno de juego para ceder su lugar a Luka Modric, “Vini” acusó que recibió diversos insultos, por lo que este sábado no dudó en hacer pública su situación y acusó a la Liga española, que preside Javier Teba, de no hacer algo al respecto para detener el racismo.

“Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y La Liga sigue sin hacer nada…”, publicó el atacante sudamericano a través de sus redes sociales y dejó en claro que seguirá con la frente en alto, las ofensas para nada lo detendrán.

“Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es MI culpa”, agregó Vinicius Jr.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

Tebas se lanza contra Vini Jr.

Una vez que se dieron a conocer las palabras del futbolista del Real Madrid, el presidente de La Liga, Javier Tebas, salió al quite y aseguró que en su organización siempre se ha luchado por combatir el racismo, por lo que no creyó conveniente la declaración de Vinicius.

“En La Liga llevamos años luchando contra el RACISMO. ‘Vini’ jr es muy desafortunado, injusto y no es cierto publicar que La Liga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor. Estamos a tu disposición para que TODOS JUNTOS, vayamos en la misma dirección”, declaró Tebas, quien acompañó su mensaje con una carta donde la Liga informa que analiza los actos de racismo contra Vini para dar con los responsables.

Vinicius Junior sendo chamado de macaco pela torcida do Valladolid.



Vini Jr segue sofrendo racismo regularmente na Espanha e nada acontece... Até quando?pic.twitter.com/A5BdE224Lk — Sala12 (@OficialSala12) December 31, 2022

“Ante la publicación de Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, en sus redes sociales, haciendo un comentario en el que alude a la falta de medidas de acción por parte de La Liga en la lucha contra el racismo, La Liga ha detectado insultos racistas de alguna persona, desde la grada del estadio de Zorrilla, publicados en redes sociales.

“Estos hechos serán denunciados ante la Comisión Antiviolencia y la Fiscalía de delitos de odio, tal y como se ha hecho en otras ocasiones en las que La Liga, tras investigar conductas racistas dentro y fuera de los estadios, ha liderado la lucha contra este tipo de actos”, se lee en el comunicado de la máxima categoría del futbol español.

