Space X: se logra con éxito el segundo lanzamiento del cohete Starship

¡Al infinito y más allá! El cohete Starship de SpaceX lo logró, abandonó la plataforma de lanzamiento la mañana de este sábado, ante la mirada y el corazón acelerado de cientos de personas que lo observaron en Tamaulipas.

Como se tenía previsto, la ventana de lanzamiento se abrió a las 07:00 am de este sábado 18 de noviembre, lo que permitió que el cohete, considerado de los más grandes del mundo, despegará segundos después.

Desde playa Bagdad, en la desembocadura del río Bravo para México y del río Grande para los Estados Unidos, niños y adultos se dieron cita para vivir este momento que los acercó a ese posibilidad de alcanzar el espacio.

El pasado 20 de abril se realizó el lanzamiento del Starship desde la base que explotó 4 minutos después, algunos consideraron este hecho fue un fracaso mientras que la empresa de Musk señaló que de esto se trata el aprendizaje.

“La primera prueba de vuelo de Starship proporcionó numerosas lecciones aprendidas que contribuyeron directamente a varias actualizaciones tanto del vehículo como de la infraestructura terrestre para mejorar la probabilidad de éxito en vuelos futuros”, indicó.

Detalló que para esta segunda prueba de vuelo se estrenó un sistema de separación de etapas calientes y un nuevo programa electrónico de control vectorial de empuje (TVC) para motores Super Heavy Raptor.

Además, de que instalaron refuerzos en la base de la plataforma y un deflector de llama de acero refrigerado por agua, entre muchas otras mejoras.

Ya se había pospuesto el lanzamiento

Incluso fue necesario posponer el lanzamiento ayer viernes ya que anunciaron se cambió una aleta del mega cohete.

Con este segundo lanzamiento del Starship de SpaceX, los observadores en Tamaulipas y del mundo quizá pensaron que el despegue es un gran paso para la humanidad.

