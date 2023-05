¿Frutas truqueadas? Exhiben a vendedora ambulante endulzando sus productos

Los mercados o tianguis son lugares muy concurridos por la población, además que son sitios dignos de una película o capitulo de serie surrealista, basta recordar tantos momentos de estafas en estos mismos recintos que nos genera emociones.

Ahora, una joven vendedora de frutas fue captada en el acto endulzando una sandía con un sobre de sustituto de azúcar. Este momento fue grabado por el usuario en Tiktok "La güerita del tianguis" (@lagueritadeltianguis) y en el video su descripción fue "un poquito de esplenda nada más", actualmente se valora un numero grande de reacciones y vistas para el video, superando las 430 mil visualizaciones y más de 12 mil me gusta.

En la grabación, se ve a la vendedora va añadiendo polvo del sobre hacia una rebanada de sandía, sin que las personas que transitan la vean. Además de que aparece la leyenda "El secreto para una fruta dulce".

El videoclip se hizo viral en muy poco tiempo, generó cientos de comentarios, positivos como negativos por parte de los usuarios de la plataforma, esto fue lo que comentaron algunos:

“Solo faltaba la fruta adulterada con azúcar”, “Yo creyendo que se iba a rascar la axila o algo así”, “Lo que siempre me ha sorprendido es la gente que se come la fruta que dan en el tianguis”, “Pensé que la iba a esparcir con el dedo”, “Con razón no bajo de peso”, “Confirmo, una vez vi que le ponían Tang”, "Eso lo hacen desde hace años, ¿no sabían?", "Solo le ponen a las pruebas que te dan", "Es para que brille", "Por eso no compro fruta partida" y "Ese truco es viejo". comentarios en @lagueritadeltianguis

A la vez, los comentarios negativos fueron muchos, insultando y agrediendo verbalmente a la jovencita que sin saber ya se hizo tema de conversación entre la sociedad debido a su acción, esto de igual manera puede afectar en la salud de los que adquieren las frutas con ella ya que los consumidores pueden presentar alguna enfermedad.

