¿Existe el miedo al estar sin celular? Esto dice la ciencia

En la era digital actual, la conexión constante a través de dispositivos móviles se ha convertido en una parte integral de la vida diaria. Sin embargo, el término "nomofobia" ha emergido como una preocupación creciente, describiendo la ansiedad y el estrés asociados con la falta de acceso al teléfono celular.

El neologismo "nomofobia" se deriva de la expresión en inglés "no mobile phone phobia" o "fobia a no tener celular". Este término ganó popularidad después de que la oficina postal del Reino Unido encargara una encuesta a YouGov para explorar la ansiedad de los usuarios de teléfonos celulares. Aunque no se trata de un estudio científico, los resultados revelaron datos impactantes sobre la conexión emocional que las personas tienen con sus dispositivos móviles.

Según la encuesta, aproximadamente el 53% de los usuarios admitieron experimentar ansiedad en situaciones como perder su celular, enfrentar la falta de redes, quedarse sin batería o sin crédito. De este grupo, el 58% de los hombres y el 47% de las mujeres manifestaron sentir "fobia" al estar sin su dispositivo, mientras que un 9% experimentó estrés cuando su celular estaba apagado.

Entre las 2,163 personas encuestadas, el 55% atribuyó la principal razón de su ansiedad a la incapacidad de utilizar su teléfono celular para comunicarse con amigos y familiares.

A pesar de la creciente conciencia sobre la nomofobia, es importante señalar que aún no se considera oficialmente una enfermedad o trastorno del comportamiento. Más bien, la nomofobia se interpreta como una consecuencia de la adicción y el uso excesivo de los teléfonos inteligentes, donde su utilidad va más allá de las llamadas telefónicas.

La necesidad constante de estar conectados, la dependencia de las redes sociales y la ansiedad relacionada con la incomunicación son aspectos que la sociedad moderna está comenzando a abordar. La nomofobia destaca la importancia de establecer límites saludables en el uso de la tecnología y fomentar una relación equilibrada con los dispositivos móviles en la búsqueda de bienestar mental y emocional.

