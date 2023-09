¡Cuidado con la leche falsa! Estas son las marcas según PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México ha lanzado un estudio que arroja luz sobre marcas de productos lácteos que se hacen pasar por leche, pero que en realidad no cumplen con los estándares mínimos para ser consideradas como tal. Esta revelación plantea la pregunta de si estas marcas están engañando al público y, lo que es más importante, si están poniendo en riesgo la salud de las familias mexicanas.

La Profeco, como entidad gubernamental responsable de proteger y defender los derechos de los consumidores en México, trabaja incansablemente para garantizar que los productos en el mercado cumplan con las normas y regulaciones establecidas. Los consumidores tienen el derecho fundamental de esperar que los productos que compran sean lo que dicen ser, especialmente cuando se trata de alimentos básicos como la leche.

El estudio de la Profeco ha identificado varias marcas que comercializan productos como "leche", pero que no cumplen con los estándares necesarios. Entre estas marcas, se encuentran:

Leche Querétaro: Se ha descubierto que contiene menos producto del declarado en la etiqueta, con una diferencia de 75 ml menos. Esto plantea preocupaciones sobre la honestidad en la presentación del producto. Los 19 Hermanos: Este producto no solo contiene menos producto del declarado en la bolsa, con una diferencia de 36 ml menos, sino que además no es leche en su forma pura. En lugar de ello, es una combinación de esta bebida con grasa vegetal, lo que genera inquietudes sobre su calidad y composición. LALA 100 FRESCA sin lactosa DESLACTOSADA: Este producto presenta deficiencias en su contenido graso, que no alcanza el mínimo requerido por la Norma Oficial Mexicana. Además, su densidad tampoco cumple con los estándares estipulados. LALA 100 FRESCA sin lactosa LOW CARB -30% LIGHT: Similar al caso anterior, este producto no cumple con los requisitos de contenido graso ni de densidad establecidos por la normativa vigente.

Consumir productos que no cumplen con las normas adecuadas de calidad y composición podría tener consecuencias negativas para la salud de los consumidores. La leche es una fuente fundamental de nutrientes esenciales, y los productos que no cumplen con los estándares pueden no proporcionar los beneficios nutricionales esperados.

La Profeco insta a los consumidores a estar alerta y a tomar decisiones informadas al comprar productos lácteos. Se recomienda verificar las etiquetas y buscar sellos de calidad y cumplimiento con las normativas. La Profeco también está tomando medidas legales y regulatorias para sancionar a las marcas que engañan al público y garantizar que se cumplan los estándares de calidad.

En conclusión, la Profeco ha destapado un preocupante problema de productos lácteos que se hacen pasar por leche auténtica y que podrían poner en riesgo la salud de las familias mexicanas. La transparencia y la protección del consumidor son esenciales en la industria alimentaria, y la Profeco seguirá trabajando para garantizar que se apliquen las regulaciones adecuadas y que los consumidores estén debidamente protegidos.