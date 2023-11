Madre emite emotivo mensaje a su hijo quién falleció en la cancha de fútbol

En una noticia que ha conmocionado a la comunidad futbolística de Tierra Blanca, un joven jugador de los Tuzos perdió la vida ayer de manera repentina debido a un infarto fulminante durante un choque con otro jugador en el campo de juego.

La madre del joven, devastada por la repentina pérdida, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de fotografías que capturan los mejores momentos vividos junto a su hijo. En sus palabras, expresó el amor que sentía por tomarle fotos, incluso si a él no le gustaba, y lamentó no haber sabido que esas serían las últimas.

Te puede interesar: Familia Fabre de luto, joven tuxtleco muere en trágico accidente

"Yo amaba tanto tomarte fotos, aunque a ti no te gustara. Y hoy no sabía que éstas serían las últimas. Vuela alto, mi amor, y allá en el cielo sigue rompiendo. Por siempre y para siempre serás mi Defensa Favorito #4. Siempre me sentiré orgullosa de ser La Mamá De Neto, Del Tesoro", expresó la madre en su desgarrador mensaje.

La señora compartió sus sentimientos de pérdida, describiendo su alma como hecha pedazos. Con amor, agradeció a Dios por haberle permitido disfrutar de 13 maravillosos años junto a su hijo. "Hoy tu luz no se apaga, solo se transformó, y sé que serás la estrella que más brille en el cielo. Te amo por siempre, mi amor", concluyó.

Este trágico incidente ha dejado a la comunidad deportiva de Tierra Blanca consternada, recordando al joven como un talentoso defensor y una persona querida. Los detalles sobre servicios conmemorativos y homenajes se darán a conocer en los próximos días, mientras la comunidad se une para apoyar a la familia en este difícil momento.