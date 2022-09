Manuel Velasco ex gobernador de Chiapas presume cuerpazo junto a Anahí

Luego de no aparecer en redes sociales, el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello ahora senador por el partido Verde, subió a su cuenta de instagram la sesiones de ejercicio que realizaba alado de su esposa Anahí ex integrante de la banda RBD.

Luego de su rutina de ejercicios mañaneras se le ve muy feliz al senador acompañado de su esposa, donde comparte la nueva faceta de su vida y realizan juntos la rutina.





A sus redes subió 4 videos, en una se le observa haciendo una rutina de spinning, en el otro en una rutina de brazos y pilates, luego la rutina de ABS que es de abdominales y en el último muy feliz bailando en compañía de Anahí y derrochando amor.





Cada pie de video se los dedica a su esposa Anahí diciendo; "Best Team Ever", "la mejor forma de comenzar la semana", "mi compañera de vida", "la luz de mi vida".

Así mismo podemos observar que estas rutinas les ha funcionado muy bien a la pareja, ya que con brazos y abdomen marcado sale a lucir su cuerpo el ex gobernador Manuel Velasco.





Tras los videos subidos a su instagram comenzaron los comentarios positivos tanto de sus seguidores como de figuras públicas hacía la pareja, así como miles de likes; "Gracias Manuel por hacerla feliz", "pareja hermosa", "barbie o ken", entre otros.