Video de supuesto fantasma en hospital se viraliza, esta es la historia

En internet se hizo popular un video en el que supuestamente un fantasma ingresa a un hospital y es atendido por un guardia de seguridad, para después guiarlo a una sala especial. Esta grabación ha generado cientos de reacciones, así como comentarios de usuarios que aseguran que son imágenes aterradoras.

El material fue capturado en el Sanatorio Finochietto, que está ubicado en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. De acuerdo con los datos compartidos por la institución, el presunto encuentro paranormal ocurrió en la madrugada del pasado viernes 11 de noviembre, entre las 3 y las 4 de la mañana.

Este suceso ha sido compartido en distintas redes sociales y ha podido juntar varias reproducciones, pero esta situación fue aclarada por un directivo del nosocomio, a continuación, te compartiremos los detalles.

¿Qué hay en el video del ‘fantasma’?

De acuerdo con el noticiero BDA, del canal América, a las 3:26 de la mañana una mujer de la tercera edad entró al hospital para recibir atención médica, ella fue auxiliada por un guardia, quien la ayudó a ingresar a la sala correspondiente.

Tiempo después, como el encargado de la seguridad no tuvo información de ella, decidió ir con los doctores para saber qué estaba pasando, a lo que ellos respondieron que nunca entró alguien al consultorio, fue así que él les dio los datos de la señora, y los especialistas le respondieron que esa persona había muerto un día antes.

Por otro lado, en el video se ve como la puerta se abre sin que haya nadie detrás, sin embargo, el guardia se levanta para quitar la cinta que evita el paso de la gente, después él comienza a hablar y a realizar señas como si estuviera con alguien más, por último, toma una silla de ruedas y la lleva al elevador, pero como si alguien estuviera ahí sentado.

Las puertas del sanatorio Finochietto se abren. El guardia se acerca a la persona que supuestamente entró, le abre la cinta y luego le toma los datos. Le explica dónde queda la guardia y hasta incluso ofrece una silla de ruedas. Esto es lo que supuestamente pasó pero nada se ve… pic.twitter.com/wtS6AkX9Jo — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) November 15, 2022

Estos son algunos de los comentarios de los internautas respecto a este extraño momento: “No me explico cómo se abrió de golpe al principio, actuado no parece”, “me encantan esas cosas, no estamos solos”, “que alguien me explique como se abren solas las puertas”, “eso pasa, crean o no”.

Se trató de un montaje

Luego de que esta grabación se hiciera viral, el doctor Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto, aseguró que estuvo recibiendo cientos de llamadas de otros países, como Estados Unidos, Panamá y México, pues querían que aclarara la situación.

Así lo confesó en una entrevista para el medio Infobae, en donde detalló que ese guardia no trabaja de manera directa en el nosocomio, ya que fue contratado desde la empresa Securitas.

Además, explicó que no hay registro de un paciente con los datos de la mujer de la historia. Él no quiso dar información acerca de ese empleado, pero se reveló que le harán un examen psicométrico.

Fue por ese motivo, que el especialista aseguró que todo se trató de un montaje por parte del guardia, pues nada de eso fue cierto, y el protagonista del video simuló ese hecho paranormal. Asimismo, comentó que la puerta se abre sola porque está rota, y dijo que sus compañeros tampoco vieron algo durante el encuentro con el supuesto fantasma.

