Candidata de Morena en Comitán dice no ser convocada al debate del IEPC

Lucia Ortiz candidata a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez por el Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones locales del 2 de junio, no asistió al debate público realizado este viernes en la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez "por que yo no fui convocada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana".

En un vídeo que difunde en sus redes sociales, la aspirante a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez, precisa que lo que se ha mencionado en algunos medios de comunicación de que no asistió al debate público con los otros aspirantes hay razón y la hace pública.

La candidata a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez por el Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones locales del 2 de junio, dice no haber sido convocada al debate por el IEPC / Foto: Cortesía MORENA

Desmiente lo dicho en algunos medios de comunicación que no asiste por varios motivos pero aclara que la causa es que "no fui convocada en ningún momento por el IEPC, para que fuéramos parte de esta convocatoria, no recibimos ni por correo electrónico, ni por mis representantes ante el IEPC que son el propietario y el suplente ".

Con los que han mantenido últimamente comunicación estrecha es con el representante propietario y suplente por los motivos del material que está llegando son con los representantes ante el IEPC y no fueron capaces de comunicarles a ellos ni hacer el documento que avala mi invitación a participar en el debate del 24 de mayo.

Elecciones 2024 Seguridad, tema principal en debate de candidatos a diputación local distrito 02

El vídeo en sus redes sociales lo hace público antes del debate en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y aclara "quiero decirles que hasta la fecha yo desconozco en donde va a ser el debate, cuáles van a ser los temas a tratar y no tengo ninguna convocatoria".

El mensaje que envía la candidata a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez por Morena, Lucía Ortiz, es cierto pero reitera que no fue convocada por el Órgano Público Local Electoral al debate que sostuvieron los demás contendientes en el actual proceso electoral.

Participaron Jorge Constantino Kanter, candidato del Partido Verde Ecologista de México; Julio Gilberto Olvera Hernández, candidato del Partido Popular Chiapaneco; María Elena Cruz Cancino, candidata por la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas”; Raúl Figueroa Gómez, candidato del partido Fuerza por México, Julio César Rubio Gómez, candidato del partido Podemos Mover a Chiapas; Emmanuel Cordero, candidato del partido Chiapas Unido y Víctor Méndez Ruiz, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Los temas que se abordaron son: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como servicios públicos municipales.

Lee más: El domingo en Tuxtla Gutiérrez Claudia Sheinbaum y Xóchilt Gálvez en Zinacantán

Estuvieron presentes las consejeras María Magdalena Vila Domínguez, presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Martínez De Castro León, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma.

Las consejeras no han emitido ninguna postura en relación con la declaración de la candidata de Morena, Lucia Ortiz.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️