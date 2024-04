Karla Muñoz reanuda actividades tras 6 días de ausencia en Tuxtla

Tras el arranque de campaña desde el jueves pasado de la candidata, por el partido Movimiento Ciudadano, Karla Irasema Muñoz Balanzar, se habían sumado 6 días de no tener ninguna actividad en Tuxtla Gutiérrez, mucho menos visitando municipios.

Fue hasta el día de hoy, que la candidata dió señales de vida, donde informó a través de sus redes sociales que tuvo un encuentro con trabajadores del estado en la capital chiapaneca, esto con la finalidad de conocerlos y saber sus necesidades.

Quiero tomar un momento para agradecer a todos los increíbles trabajadores de la burocracia estatal, que tuve el honor de conocer; su dedicación y compromiso con el Estado de Chiapas son inspiradores.

Elecciones 2024 Karla Muñoz y su quinto día sin actividades públicas durante campaña

Ante ello, mencionó que conocer las condiciones generales de trabajo, activaría la Comisión Mixta de Escalafón, el Premio Anual a la Responsabilidad, las jubilaciones y pensiones de ese grupo ya que por su edad son un grupo vulnerable que siguen dando su vida al Servicio Público.

Cabe mencionar que este medio de comunicación se ha contactado con su equipo de trabajo, quienes han argumentado no tener información, por lo que hasta el día de hoy no proporcionaron más informe, acerca de las actividades posteriores que tendrá.

Mientras tanto sus demás contrincantes, desde que iniciaron campaña, han estado activos, siendo ella la única que no ha realizado actividades, por lo que no se sabe cuáles sean sus propuestas y no se dé a conocer a la ciudadanía.

