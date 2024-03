Olga Luz va como candidata del PRI por la gubernatura de Chiapas

Policiaca Asesinan a Diego Pérez precandidato del PRI a la presidencia de San Juan Cancuc

La diputada federal con licencia Olga Luz Espinosa Morales, rindió protesta como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas a la gubernatura del estado, para las elecciones del 2 de junio, en presencia del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

En la sede estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, en presencia de los dirigentes estatales del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca; del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila y del PRD, José Antonio Vazquez Hernández, Espinosa Morales dijo que su compromiso es con Chiapas, donde la gran prioridad es la seguridad.

Te puede interesar: Willy Ochoa y el PRI darán de paz a pueblos indígenas

Moreno Cárdenas fue en encargado de tomar la protesta y entregarle la constancia a la candidata a la gubernatura del estado y la abanderada se comprometió a cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos, el código de ética y la plataforma electoral del PRI.

Espinosa Morales agradeció el respaldo de los tres partidos políticos para las elecciones del primer domingo de junio próximo, a las organizaciones, a la sociedad en general y a las mujeres, porque en el Frente las mujeres vamos al frente y estamos empoderadas.

Acepto con mucha humildad pero con mucha determinación los trabajos para la suspensión de la gubernatura del estado de Frente Amplio Fuerza y Corazón por México, gracias por darle la oportunidad a la mujer que lo único que tiene es la cultura del esfuerzo, soy una mujer que le ha perdido miedo al miedo y que el día de hoy les hace una promesa, va a hacer el mejor de los esfuerzos por Chiapas y el llamado a todos y todas es a mantener la unidad.

Elecciones 2024 Candidatos del PRI, PAN y PRD cuentan con seguridad personal ante violencia

El día de hoy puedo decirles que Chiapas no se rinde, lo vamos a lograr en Chamula, en Canal, Zinacantán, Larráinzar , Siltepec, Tuxtla Gutiérrez y en muchos municipios, muchos me han dicho que soy valiente pero en realidad lo único que tengo es amor por Chiapas, no quiero ver ese Chiapas que sufre de inseguridad, no quiero ver ese Chiapas donde el primer día del año hubo un feminicidio, no quiero ver a ese Chiapas que el 8 de marzo hubo un feminicidio, no quiero ver un Chiapas donde es más importante dar el clima que el pronóstico de la seguridad y la inseguridad del estado, dijo.

En la sede estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, la diputada federal con licencia, Olga Luz Espinosa Morales asumió oficialmente su candidatura a la gubernatura de Chiapas por la coalición Fuerza y Corazón



📲 https://t.co/4iNoXN1gTb

📹 Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/WlIQJHRU0z — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 14, 2024

Yo quiero un Chiapas, añadió, donde se escuche la voz de las mujeres, donde se escuchen las voces y mujeres indígenas, donde las mujeres tengan todas las oportunidades que merecen, quiero un Chiapas donde existe el sistema nacional de cuidados, donde las mujeres vivamos tranquilamente, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, ese Chiapas veo y lo veo también el PRI, por ello vamos a ganar la siguiente elección del 2 de junio, por eso los que tienen miedo son los de enfrente, por eso Xochilt Gálvez se está enfrentando a una elección de estado, por eso quieren los de enfrente engañar a la gente, la esperanza está en el PAN, PRI y PRD, enfatizó.

Durante el evento se enteró del crimen contra Diego Pérez, aspirante a puesto de elección en San Juan Cancuc, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, acto que condenó y exigió justicia, condenó el crimen, es un hecho terrible, reprobamos los hechos de violencia, denunciamos desde hace varios días que no había condiciones para hacer política en varios municipios, ojalá que podamos llevar un mensaje de paz y unidad, pero sobre todo, que haya justicia, por ello ella decidió aceptar el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral.

Es la primera vez que estos tres partidos llevan una mujer a la gubernatura del estado, queremos participar de manera real, no simulación, vamos con esfuerzo, con sacrificio, vengo de la posición y del PRD, ahora condenamos los hechos en San Juan Cancuc, y exigimos justicia.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️