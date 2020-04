Balconean en mañanera a empresas que no cumplen medidas contra Covid-19

El 87 por ciento de las empresas y negocios cumplen, el 13 por ciento no lo ha hecho, dijo la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.

Sin embargo, apuntó que cada vez más cantidad de empresas cumplen; en recorridos 50 por ciento cerrado y 20 por ciento cierra, y 17 por ciento por actividad determinada; y un 13 por ciento abierto, que cuando llega la autoridad baja la cortina y otras aún con la autoridad decide no hacerlo.

En la conferencia mañanera, la STPS dio a conocer a las empresas que cumplen e incumplen con las medidas sanitarias.

Informó que la industria automotriz cumple, la industria textil, comercio no esencial y otros giros como calzado, tabacalera, construcción, industria maderera en porcentajes más pequeños.

EMPRESAS QUE NO CUMPLEN

Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado.

Carnival, en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil

Coppel

Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores.

EMPRESAS QUE SÍ CUMPLEN CON MEDIDAS

Dentix, Juguetron, Flexi, Ternium, General Motors, Volkswagen y Fiat Chrysler Automobiles (FCA), entre otra.

Por entidad federativa, Jalisco, Estado de México, Baja California y Sonora, donde no se ha cumplido, pero el 23 por ciento de las empresas que se negaron están en municipios más afectados, destacó la funcionaria.

Domando la pandemia

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todas las empresas y cumplir las medidas sanitarias.

Adelanto que los lunes en las conferencias mañanera se va a presentar la información, por eso pidió cumplir a todas aquellas que no lo han hecho, pero confió se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos.

Añadió que es de sabios de cambiar, no caer en la autocomplacencia, “se les va a reconocer y ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento de incumplimiento”.

López Obrador reiteró que una delas características es que no se usa la fuerza, no se reprime, no hay prohibiciones y mucho menos toques de queda, lo que es un ejemplo al mundo.

“Sabe que estamos domando a la pandemia, fundamentalmente con la participación consciente del pueblo”.

Critican al Gobierno por no exhibir a otras tiendas

Tras dar a conocer el listado, las redes sociales comenzaron a criticar duramente al gobierno de López Obrador por no exhibir a una empresa en particular.

De acuerdo con los usuarios, Elektra es una de las tiendas que mantienen trabajando a sus empleados sin ninguna protección, incluso han registrado casos de empleados contagiados, además de que la empresa NO respeta las medidas de sanidad impuestas por el Gobierno para controlar el Covid-19.

Señalaron que hay favoritismo y el listado presentado no es congruente.

¿Y de Elektra y #tvazteca donde se labora en condiciones de riesgo por qué el gobierno no dice nada? Porque Salinas Pliego es el empresario más beneficiado por AMLO. https://t.co/7zji5j8FF5 — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) April 27, 2020 Gobierno: Coppel sigue operando a pesar de ser una actividad no esencial.



Alguien: ¿Y Elektra?



Gobierno: pic.twitter.com/yPlD04l7fg — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) April 27, 2020 ¿Por qué hasta exhiben a Coppel y no a Elektra? Ambas están abiertas y son competencia.



Ah claro: porque una es a Salinas Pliego, amigo de López Obrador. Eso es peor que no hacer nada, pues benefician a una.



Separen ya el poder económico del político.#TaxTheRich — Máximo Ernesto Jaramillo Molina (@rojo_neon) April 27, 2020

Con información de Gabriel Xantomila