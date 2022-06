¡Tomarlas sale caro! Sube precio de cervezas y productos Coca-Cola en Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez el precio de la Coca-Cola aumentó en el último mes de uno a cuatro pesos, mientras que la cerveza también aumentó su costo para los consumidores, no es homogéneo en todos los establecimientos, varía de las tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, supermercados, restaurantes, bares y cantinas.

En la entidad, varias personas padecen entre las enfermedades crónicas degenerativas la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, problemas renales, desnutrición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, entre otras, de acuerdo con la Secretaría de Salud, pese a esto, Chiapas es el cuarto lugar en consumo coca cola, el primero lo lleva Tabasco, el segundo Veracruz y el tercero Guerrero, de acuerdo con una fuente de la empresa en Tuxtla Gutiérrez.

La región que ocupa el primer lugar en consumo de Coca-Cola es Los Altos, San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores, 26 municipios, de acuerdo con información aportada por un funcionario de la empresa en la capital, después de esa ciudad le siguen por volumen en consumo Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Larráinzar, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, entre otros.

Mencionan que el aumento en el costo es a nivel nacional, pero en Chiapas la empresa ha seguido una logística en promoción del producto hasta en los territorios en conflicto, el aumento en el precio es un 3 por ciento desde esta semana, la siguiente semana se volverá a modificar un peso más, este año se ha modificado su precio dos veces, su razón es el costo del edulcorante, es decir del azúcar y del agua para elaborar el producto.

El aumento en el costo es a nivel nacional, pero en Chiapas la empresa ha seguido una logística en promoción del producto / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Por ello la empresa busca distribuidores en todos los municipios, aunque 27 son de difícil acceso entrando por zonas indígenas, sierra y selva, a los territorios en conflicto, un problema para la venta de Coca-Cola ha sido la falta de clases presenciales debido a la pandemia del Covid-19, está a un 60 por ciento de su reactivación de lo que traía antes de la enfermedad que llegó al estado a finales de febrero del 2020.

Mientras que en las ferias en municipios para ingresar con el producto la empresa tiene que pagar 120 mil pesos, 160 mil pesos, pero hay quienes cobran más como la Feria Chiapas con 2 millones y medio de pesos, siendo la más cara para la refresquera aunque es el lugar donde se vende menos, se vende más producto en la feria de Chiapa de Corzo en el mes de enero y en la de Cintalapa en febrero.

Para llegar al mayor número de consumidores la empresa ha recurrido a más distribuidores y mayoristas locales o regionales para introducir el producto en los determinados municipios de una región, incluyendo aquellos donde hay conflictos sociales, son los distribuidores que salen por el producto para no tener contacto directo con las poblaciones en las localidades en conflictos, se ha recurrido a la venta de productos del hogar como jabón, pastas y otros productos, en total suman 25 rutas en el estado.

Algunas tiendas de conveniencia tienen promociones de dos botellas por una a 29 pesos, una sola a 16 pesos con 50 centavos, la de 600 mililitros se oferta también a 17 pesos, a 18 pesos y a 19 pesos, pero la de 3 litros que costaba 37 pesos pasó a 41 pesos y hasta 45 pesos, se oferta también dos botellas de 600 mililitros por 29 pesos en algunos puntos de la ciudad, también a 30 pesos una de 600 mililitros, en la mayoría de las misceláneas, tendejones, abarrotes hay refrigeradores de la Coca-Cola, donde también se exhibe el producto con envase más pequeño que cuesta 8 pesos y a 15 pesos.

En el consumo de cerveza Chiapas lleva el tercer lugar, el municipio de mayor consumo es Ocosingo con el primer lugar en Chiapas, en algunos puntos de la capital cuesta 26 pesos la cerveza de media de corona, victoria, lagger, indio, tecate light, mientras que la modelo negra, modelo especial, bohemia oscura, clara ultra y heineken cuesta 28 pesos, en algunos bares como Los Laureles, en el oriente de la capital, donde se reporta un incremento de 1.50 a dos pesos.

Los antros en la capital del estado están agrupados en la Asociación de Bares y Cantinas de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, no fue posible la entrevista con su presidente, debido a que no da apertura a los medios de comunicación, en algunas tiendas de convivencia el six de modelo se encuentra en los 96 pesos, 20 pesos una lata, dos pesos más que la semana pasada, dicen los empleados, mientras que una lata de corona cuesta 17 pesos, cuatro botes cuesta 72 pesos y un six llega a valer 78 pesos, el six de corona ultra 78 pesos, en otros negocios el six de modelo vale 96 pesos.

En el consumo de cerveza Chiapas lleva el tercer lugar, el municipio de mayor consumirlo es Ocosingo con el primer lugar en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En otros centros de venta el cartón de corona vale 188 pesos, mientras que el cartón de corona light en 182 pesos, en tanto el de corona extra cuesta 216 pesos, el de victoria se encuentra en 218 pesos, mientras que en otros centros de expendio está la “promoción” de dos modelos por 64 pesos y 12 pack por 192 pesos, 12 corona extra y corona light por 85 pesos y 12 corona extra en cartón por 182 pesos, también se encuentra en el mercado dos caguamas por 60 pesos, dos caguamas de victoria por 61 pesos.

En algunos restaurantes como el Borrego Líder, también se recibe a los comensales con bebidas como la bohemia, dos equis, tecate dos equis oscura y la cerveza indio, en algunos antros del centro como El Turulo dos botellas de caguamón valen 72 pesos, dos de tecate por 64 pesos, dos de sol por 62 pesos o dos de superior los 60 pesos, en algunos puntos de la capital como el bar la Oficina el cubetazo vale 135 pesos.

El aumento en el costo de las cervezas no es parejo, hay negocios de conveniencia que tienen un precio diferente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El aumento en el costo de las cervezas no es parejo, hay negocios de conveniencia que tienen un precio diferente, en algunas tiendas el cartón de seis latas de tecate cuesta 95 pesos, puede ser un producto combinado de 6 de diferentes colores y sabores a 83 pesos, o dos envases de caguamas diferentes por 58 pesos, también cuesta para los consumidores 162 pesos la caja de doce pack de tecate, también se encuentra en el mercado 6 latas de cerveza sol por 90 pesos, también 6 por 84 pesos, seis dos equis por 84 pesos, 6 bohemia por 79 pesos o 2 caguamón retornable por 60 pesos.

Los consumidores de estos productos tendrán que hacer un mayor desembolso de hoy en adelante, seguramente en los próximos días se modificará el precio hacia un mayor costo, no hay precios controlados de productos, bienes y servicios, aunque las cervezas y la Coca-Cola no son de primera necesidad, tienen una gran demanda, ello a pesar de que la población, sobre todo, mayores de edad, padecen enfermedades crónicas degenerativas.