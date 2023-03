Grupo Pesado hará su debut en el Vive Latino

Para celebrar 30 años de carrera Grupo Pesado prepara un álbum doble con sus éxitos en la música norteña en sonido orquestal, para el que esperan invitar a la rockera Alejandra Guzmán a grabar a dueto el tema Ojalá que te mueras y lograr también que Miguel Bosé participe en el proyecto, informa Beto Zapata, vocalista y acordeonista del grupo, quien destacó que harán su debut en la 23 edición del Festival de Vive Latino, el próximo domingo.

En conferencia virtual, Zapata reiteró que su inclusión en dicho festival iberoamericano en donde convergen artistas de diversos géneros musicales es otro éxito para el grupo, que tiene relación con el rock, pues han grabado con el cantante argentino Vicentico y el grupo mexicano Kinky.

“Agradecidos porque nos eligieron para exhibir nuestra música en un festival de tal magnitud. Es muy importante para nosotros, pues somos un grupo norteño y otros artistas son de otros géneros musicales que no están divorciados del nuestro.

“En relación al público, para nosotros también tiene su importancia porque son audiencia enfocada al rock y sus variantes y escuchan poco norteño, por lo que el Vive Latino nos representa un excelente aparador para estar presentes y que la música rock sepa que estamos aquí desde hace 30 años y seguimos cantando temas de amor, desamor corridos y de todo tipo de canciones en el género norteño”, afirmó Zapata.

Confesó que aún no saben si harán un dueto improvisado en su participación en escenario del Vive Latino, el día 19, “sí estaría muy padre, hacer una colaboración con algún solista o grupo. Sentimos mucha emoción porque el festival es diferente a lo que hacemos cada fin de semana con nuestra música norteña.

“El Vive Latino es un gran evento con una capacidad increíble de asistencia, por lo que nuestra participación es un gran compromiso y esperamos que la audiencia coreé algunos temas de Pesado, es nuestro reto”.

Habló del mote “agropecuario” para el género norteño. “Salió cuando fuimos a cantar el Himno Nacional en un encuentro deportivo y lo dijo al aire una personalidad de los medios de comunicación. Yo no lo oí directamente, me dijeron el comentario y pensaron que nos molestaríamos, pero no.

“Me siento orgulloso y admirador de las raíces de la música norteña. Mis inicios fueron saber de los fundadores, Los Alegres de Terán, sus comienzos fueron en 1948; Los Montañeses del Álamo, Las Hermanas Huerta, Las Jilguerillas. El mote de ‘música agropecuaria’ no sé con qué intención se le dice a la música norteña y no nos ofende. Quisiéramos regresar al campo con sus valores, el respeto a los padres, a las personas, somos orgullosos de nuestras raíces musicales”.

De su actuación en el Vive Latino, adelantó que aparte de sus canciones con acordeón, “va un poco del mariachi, es lo que también hemos incluido en nuestras presentaciones como la banda”. Interpretarán temas como Ojalá que te mueras, Chillar a otra parte, Le creí, Mi promesa, Loco, y Chiquilla cariñosa.