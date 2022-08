Fiesta de Slime en los Kids' Choice Awards 2022: ellos son los artistas ganadores 

El Auditorio Nacional se llenó de slime al ser sede de la fiesta de los Kids' Choice Awards (KCA) 2022. Danna Paola, Alex Hoyer y Luis de la Rosa fueron los conductores de la ceremonia, en la que figuras como Kenia Os, Macarena García, Fede Vigevani y Joaquín Bondoni fueron premiadas.

De acuerdo con datos de Nickelodeon, se registraron un total de 318 millones de votos en las distintas categorías. En las ternas musicales, la banda de K-Pop, BTS, arrasó con "blimps", al llevarse Grupo y Artista Favorito, además de compartir el premio de Hit Global con Coldplay, por su tema My Universe.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Además de fungir como presentadora, Danna Paola fue reconocida como Artista Latina Favorita y agradeció a sus fans por otorgarle ese premio. "Esto no sería posible sin ustedes, gracias a su apoyo sigo haciendo música, los quiero mucho".

Kenia Os recibió el premio De Creador a Artista en manos del actor Jerry Trainor, quien da vida a "Spencer Shay" en iCarly. En entrevista con este diario, el también comediante celebró el buen recibimiento que ha tenido el reebot de la serie.

"Me encanta hacerlo, le está yendo muy bien. Es un poco más maduro, me gusta porque vi crecer a los niños, y eso es muy emotivo", comentó.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

El futbolista Memo Ochoa recibió el premio especial Prosocial, gracias a la inspiración que ha brindado a la juventud durante su carrera. En entrevista con El Sol de México, a su paso por la alfombra naranja, agradeció que Nick dé espacio al deporte.

"Me encanta, porque todos somos parte de esto, yo como deportista y proyectar esa imagen y ese ejemplo para los jóvenes que les encanta el futbol. Me encanta estar con ellos cuando me piden foto o autógrafo", expresó.

El grupo OV7, que está próximo a arrancar la gira de sus 30 años, recibió el Blimp especial por su trayectoria. "Gracias a las nuevas generaciones por mantener nuestra música en estos espacios", exclamó Oscar Schwebel.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

La parte musical corrió a cargo de Big Time Rush, quienes aprovecharon para presentar su sencillo Dale Pa'ya; Ha-Ash y Kenia Os, cuyo tema Mi Salida Contigo puso a cantar a todos los presentes, y Danna Paola, que cantó su más reciente canción, Éxtasis.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones





¡Grande! 😌

😍 Así fue la presentación de @dannapaola en los #KCAMéxico2022, con la canción #xt4sis.



📸 Aracely Martínez | Ovaciones pic.twitter.com/XGdwqz1PSR — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 27, 2022





Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

La ceremonia de los Kids' Choice Awards México 2022 se transmitirá por televisión el próximo 30 de agosto por el canal de paga Nickelodeon y en la plataforma gratuita Pluto TV.

A continuación la lista de los principales ganadores:

-Artista latina: Danna Paola

-De creador a artista: Kenia Os

-Canción viral: Sebastián Yatra por Tacones rojos

-Hit del año internacional: Coldplay y BTS por My Universe

-Grupo K-Pop favorito: BTS

-Artista global favorito: BTS

-Actor favorito: Kevsio

-DIY Master: Mis Pastelitos

-Revelación fashion: Joaquín Bondoni

-Celebrity crush: Fede Vigevani

-Actriz favorita: Macarena García

-Challenger del año: Ferv

-Celebridad chilena del año: Ferv

-Show fav: Polinesios revolution

-Nick show: Bob Esponja

-Gamer más cool: Eddy Skabeche

-Creador de aventuras y viajes: Los Polinesios

-Artista argentino: Lali