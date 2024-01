La Botellita Retornable busca lugares alternativos para presentarse

Francisco Barrios “El Mastuerzo” junto con sus compañeros músicos de La botellita retornable brindarán una tocada en El Vicio el próximo 5 de abril, misma que concidirá con el quinto aniversario luctuoso de Armando Vega Gil y con los 41años de vida musical como fundadores de la icónica banda que bien piso en más de una ocasión el templete del Vive Latino México.

Con las anfitrionas Nora Huerta y Cecilia Sotres, integrantes del colectivo Las Reinas Chulas quienes además de crear espectáculos teatrales satíricos y cómicos, también administran El Vicio informaron que para la programación del primer semestre del año invitaron a varios compañeros artistas.

“El Mastuerzo” recordó que desde hace poco más de cuatro años el oficio de pararse en un escenario los jaló más, por eso tomaron la determinación de ser el grupo rockero mexicano La botellita retornable.

“A la muerte de Armando decidimos desintegrarnos. Sin embargo, desde el año pasados nos iniciamos como La botellita retornable y ahora agradecemos mucho el espacio que se abre en un evento en para recordar La botellita de Jerez en sus distintas etapas y combinarlo con el nuevo material como un par de canciones inéditas que estrenaremos la noche del próximo 5 de abril”, informa el artista.

LUCHAN POR LOS PEQUEÑOS ESPACIOS

El intérprete de “Alármala de tos”, “¡Abuelita de Batman!”, “No pinches mames”, “Guacarock del Santo” y “Niña de mis ojos” se quejó de que ya no son invitados como grupo al festival Vive Latino.

“La verdad cuando estuvimos en el Vive Latino años atrás, quizá era porque Sergio Arau era amigo del dueño, pero después como somos independientes con nuestros discos y ya nunca nos invitaron. Ahí ya hay mala leche de no incluirnos últimamente. Somos independientes, autónomos y así como vamos solos, seguimos buscándole ruido a los chicharrones en todos lados”.

Francisco Barrios El Mastuerzo y Santiago Ojeda forman Botellita Retornable. FOTO. Romina Solis | El Sol de México

Francisco Barrios comentó que lo que hacen como Botellita retornable “no es realmente un show sino una coparticipación de canciones, de ideas”.

“En lo personal cada vez estoy más convencido que prefiero tocar en los espacios culturales como El Vicio, que en un mega festival. Me gusta más tocar en lugares de mayor contacto íntimo con el público”, reiteró el músico.

Por su parte, Nora Huerta dijo que en El Vicio se alberga “la música de resistencia, música viciosa, música inteligente, los artistas que tenemos en el escenario son el estandarte del trabajo independiente, que creas algo que te gusta y que difundes y lo llevas en vivo”.

Añade muy segura: “Este es un espacio independiente y creo que la gracia o fortuna que tenemos es con la complicidad de todos estos artistas sin ellos no funcionaríamos como con el público. La política cultural del gobierno es insuficiente para los espacios independientes.

“El arte del teatro, el cabaret y la música son ejercicios que se autofinancian con la autoayuda y de generar propuestas chidas al espectador”, consideró.

El cantante Liber Terán es otro de los artistas que se presentarán en el espacio. El ex vocalista de Los de abajo. “Conozco el lugar desde hace más de 30 años y me agrada. En mi caso me presento el viernes 17 de mayo con mi repertorio”, destaca Terán.