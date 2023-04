Mentiras, sólo en el musical: María León se integra al elenco de la puesta en escena

Hay dos cosas que María León no permite en su vida: la mentira y la traición. Ya sea con familia, amigos o en pareja, estos dos términos deben estar muy alejados, de lo contrario, la que se apartaría de la relación sería ella.

“Soy una persona que, cuando tengo gente cercana, doy todo: mi protección, mi amor, mi verdad, mis confesiones, mis secretos y cuando alguien traiciona eso o te miente al respecto o comparte algo íntimo tuyo, ahí es donde se rompe algo y no se vuelve a reparar”, afirmó la cantante en entrevista.

“Soy una persona que me gusta perdonar porque no quiero cargar con cosas, más que nada para sanar yo, pero podemos llegar a la cordialidad y a una amistad, pero si una vez entraste en el círculo de confianza y mentiste o traicionaste, no vuelves a entrar”, agregó.

Sin embargo, la ex integrante de Playa Limbo reconoce que sí ha tenido que recurrir a cierto tipo de mentiras, con el fin de evitar algún conflicto o afectar emocionalmente a alguien. Eso sí, aunque quisiera mentir con dolo, su personalidad no se lo permite, confesó.

“Una mentira para no herir las emociones o sentimientos de alguien sí, o porque no me corresponde decir algo que sé, que para mí eso también es una mentira. Ha sido muy duro (expresar esas mentiras), pero inmediatamente voy a la confesión; si miento, me confieso, pero cuando miento porque tengo que hacerlo, me cuesta mucho trabajo porque casi siempre me cachan”, expresó.

Pero, ¿cuáles son las únicas mentiras que sí acepta la Sargento León? Pues las que se presentan en Mentiras, el musical, obra a la que se integra este 14 de abril y en la que estará únicamente 10 semanas dando vida a Lupita.

“Es un sueño realizado, yo creo que para todas las personas que hacemos comedia musical, antes de morir tienes que hacer esta obra, porque implica un reto vocal importantísimo, un reto actoral grandísimo y en este caso para mí, un sueño realizado poder hacer este personaje que es tan icónico, me lo tomo muy en serio, de verdad con mucha responsabilidad”, aseguró.

Angélica Vale, Tatiana, Mariana Treviño, María Chacón, Paola Gómez, Carmen Sarahí, y Paola Escalera son algunas de las actrices que ya han dado vida a Lupita, en la historia que recorre temas ochenteros.

“Guarra, alburera, imprudente, torpe, despistada”, es lo que la intérprete de Piérdeme el respeto comparte con su personaje. Describe, incluso, que Lupita es una mujer rota, que se conforma con las pequeñas migajas de amor que recibe porque no ha recibido tanto cariño en su vida.

“Las tablas que me está dando Mentiras son tantas. Primero es aprender una cantidad de estímulos que existen alrededor de la obra y aprender a organizarlos. Algo que hablamos con José Ramón López Velarde (el escritor) es que hizo darme cuenta que yo soy suficiente, como actores siempre queremos hacer más porque sentimos que lo que tenemos como herramienta natural no basta, pero el texto es suficiente, el personaje también y por ende como actriz soy suficiente en escena”, dijo.

Por otro lado, luego de participar en el proyecto teatral, se adentrará a otro de actuación que comenzará en junio y finalizará en octubre, del cual no dio detalles por cuestiones de contrato.

En cuanto a lo musical, a través de su canal de YouTube ha estado compartiendo una serie de videos que grabaron de una presentación en vivo de su Alquimia Tour, esto como regalo a sus fans.

Adelantó también que a finales de mayo presentará un nuevo sencillo que marcará el inicio de su próximo disco en el que explorará el pop en su máximo esplendor.