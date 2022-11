Nueva versión de Mujeres asesinas busca crear conciencia

Una matrimonio “perfecto” que se desmorona con el descubrimiento de algunos actos de violencia, el romance entre una joven y su “dealer”, la agresión que sufre una familia por parte de un sargento y el rechazo de un padre a su hija transexual son algunos de los casos que abordará la nueva versión de Mujeres Asesinas, serial que estrenará ViX+ a partir del 4 de noviembre.

Yalitza Aparicio, Sara Maldonado, Claudia Martín, Macarena García, Barbie Casillas, Jedet, Catherine Siachoque y Nicole Curiel conforman el nuevo grupo de ocho mujeres que protagonizarán historias independientes sobre la violencia a la que el género femenino se enfrenta, tanto física como emocional.

Te puede interesar: Rebecca Jones va al hospital por problemas pulmonares: su estado de salud es estable

A diferencia de la versión de hace casi quince años, en esta ocasión, la apuesta fue desarrollar los casos desde la perspectiva de las mujeres agredidas en vez del punto de vista de la policía que investiga los homicidios, según comentó el productor y showrunner Fran Casasu.

“Mujeres Asesinas nace en 2017 de la mano de una asociación que atiende mujeres en la cárcel. Tratamos de poner en pantalla historias de mujeres mexicanas que fueron víctimas de algún tipo de abuso, violencia, trata infantil, celotipia, engaño o traición. Queremos presentar esta franquicia, esta marca, de una manera diferente, contada con un lenguaje diferente a una época donde el público busca contenido personal con el que se pueda identificar.

“Analizamos más de 25 casos y tuvimos que ficcionarlos, algunos casos tuvimos que suavizar las historias porque el abuso fue mucho más duro. Lo presentamos desde el punto de vista de la mujer, de cómo se transforma a lo largo del episodio y cómo cambia psicológicamente al no tener otras herramientas que le hubiesen podido evitar llegar al desenlace que llegó“, afirmó el productor.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Uno de los casos que más ha destacado es el de Paula, una chica trans que se presenta con su nueva identidad en su graduación universitaria, el personaje es interpretado por la actriz trans Jedet, conocida principalmente por su personaje de La Veneno en la serie homónima, quien espera que su trabajo en esta serie influya en la reflexión de la sociedad sobre este tema y que contribuya al descenso en las cifras de asesinatos a transexuales.

Gossip Gibrán Bazán vuelve a la pantalla grande con Arritmia, un elogio al amor filial

“Me siento muy identificada con mi personaje porque su vida y la mía no ha sido fácil. Acepté este proyecto porque investigué y me di cuenta de que México es el país en que más feminicidios trans hay, por desgracia. Ser una misma puede costarte la vida, sin embargo, pese a eso, yo opté por vivir con dignidad sabiendo que pueden matarme en cualquier momento por ser quien soy, pero prefiero eso a ser alguien que no soy.

“Agradezco mucho a ViX por considerarme una mujer más sin distinción, con mi trabajo quiero demostrar que las mujeres trans podemos estar en proyectos tan importantes como este y no estar en la sombra y merecemos oportunidades para interpretar a personajes que no solo sean la prostituta”, expresó Jedet.

El proyecto fue catártico para muchas, entre ellas a Sara Maldonado que, luego de haber dado vida a Alejandra para el capítulo La Condena, se percató que ella misma también había sido víctima de violencia.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“Al trabajar en este personaje me hizo darme cuenta del número de mujeres que sufren violencia; 7 de 10 mayores de 15 son violentadas.

“Me di cuenta de que yo también he estado en casos similares y lo tenía normalizado. Como mujeres debemos saber que no estamos solas, no debemos quedarnos calladas y tenemos que buscar ayuda, al ver banderas rojas, no tenemos que aislarnos”, reveló Maldonado.

El caso que le toca interpretar a Yalitza Aparicio, quien estuvo nominada al Óscar en 2019 por su trabajo en Roma, es el de una mujer que sueña con ser una gran profesionista, pero la vida le pone diferentes obstáculos; con el paso del tiempo no libera aquellas emociones negativas por lo que llega el momento en el que, simplemente, explota.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“No creo que existan buenos o malos, sino lo qué pasa es que hay falta de comprensión y apoyo. Como mujeres, en ocasiones nos hemos sentido ahogadas, no encontramos el modo de que alguien nos apoye, por eso es primordial buscar ese apoyo siempre, no quedarse ahí y que los problemas, por más pequeños que sean, si se acumulan, llegan a ser una bomba.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Mi mensaje para las mujeres es buscar apoyo, vivimos en un país que no cuentan con esas instancias que ofrezcan apoyo adecuado; es importante hablarlo, no quedarse con problemas ellas solas, se necesita apoyo para seguir adelante y necesitamos ser escuchadas”, aseguró la oaxaqueña.