Papás por encargo vuelve con una segunda temporada con música sobre ruedas

El reparto de la serie Papás por encargo regresará a la pantalla de Disney + con nuevos episodios, un argumento y personajes renovados, sin perder la esencia que definió la primera entrega: música, familia y humor, mostrando paisajes de nuestro país.

Después de las aventuras que pasó California (Farah Justiniani) en la primera temporada, en la que al fin consiguió reunirse con su madre Itzel (Fátima Molina), la protagonista de la serie regresa para vivir más experiencias al lado de su familia, también integrada por sus tres papás: Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) y Diego (Lalo Brito).

“La primera es buena, pero esta es mejor. Algo tiene que de verdad todos le pusieron corazón, pusieron lo mejor musicalmente, en producción, en fotografía, en actuación. Lo hacen increíble todos”, mencionó Lalo Brito sobre la producción de Disney, misma que es la primera que reúne un equipo mexicano en su totalidad.

Con los cinco integrantes de la familia estando juntos, la protagonista que comenzó la historia siendo niña y ahora es adolescente, luchará por mantenerlos unidos yendo de gira, sin embargo, su mamá tiene otro plan que consiste en irse a vivir con ella a Oaxaca, algo que significaría decirle adiós a Miguel, Morgan y Diego. “La importancia de esta segunda temporada es que California quiere unir a la familia y ver si lo logra o no”, dijo Farah Justiniani.

“Esta es una serie característica por su roadtrip. También estamos viendo a California crecer en la adolescencia, vamos a ver cómo se enamora, ir con su curso normal de la exploración de conocer los sentimientos, me parece algo muy bonito que está tocando la serie”, comentó Fátima Molina.

Estrenan banda sonora

En el ámbito musical, Papás por encargo también está lista para seguir sorprendiendo a la audiencia con una banda sonora renovada, integrada por dos covers: Que no quede huella y Suave, así como por tres temas inéditos compuestos e interpretados por Jorge, Michael y Lalo, los cuales llevan por título Me gusta, Aunque no estés y Ven.

“Ha sido increíble, la música es superimportante en este proyecto, es un honor representar canciones tan grandes de Bronco y de Luis Miguel. Es un honor que nos hayan dado la oportunidad de proponer canciones, quedaron tres inéditas que compusimos nosotros, así que hay una conexión especial específicamente con esta temporada”, expresó Jorge Blanco.

“Es muy bonito poner arte en el espacio, algo que venga de ti. Es padre y mucho más con amigos, eso hace toda la diferencia. Juntarnos a componer es padrísimo y muy fácil porque uno de nosotros siempre va a tener lo que se necesita en ese momento” agregó Michael Ronda.

Un vistazo a la familia diversa

Por otra parte, Papás por encargo conserva el valor de exponer a través de su trama la diversidad de la familia, a través de una que no es tradicional, llena de amor y valores, lo cual es un mensaje importante para los actores del reparto.

“En estos tiempos de tantos cambios, qué importante es poder ver estos referentes. El poder de la representación para todos es importantísimo, vernos en algo con lo que vamos creciendo. Disney lo está haciendo ahora con estos temas dedicados a los chavitos”, mencionó Fátima Molina.

“Me siento afortunada de poder representar a todos estos adolescentes que están en la búsqueda de juntar a su familia, siempre desde el respeto y del amor que de eso va Papás por encargo”, explicó Farah Justiniani.

“Nos convertimos los tres en papás de una niña, de un día a otro. Yo creo que lo mejor que cada persona puede hacer en este planeta, es ayudar y es justo lo que estos tres personajes hacen con esa acción y se enamoran de su hija”, mencionó Michael Ronda.

La segunda temporada de Papás por encargo llegará en exclusiva a la plataforma de streaming Disney + este 8 de noviembre y es apta para toda la familia.