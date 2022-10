¿Videojuegos lo ayudaron en Survivor? Esto dice Julián Huergo

Tras su triunfo en el reality Survivor México, Julián Huergo agradeció que sus antecedentes en el mundo del gaming le hayan dado las herramientas mentales necesarias para obtener el primer lugar.

Y es que según afirma en entrevista, los videojuegos brindan esa capacidad de perseverancia que se requiere para triunfar en un concurso como éste.

“Lo más difícil es la parte mental, no dejo de lado la parte física, pero mi fuerte fue entrar con la cabeza clara y darle la vuelta a las cosas rapidísimo, y verle siempre el lado bueno a las cosas que podrían ser negativas. Nunca me derroté, siempre vi para adelante, ese es el secreto más grande del programa, no dejarte vencer mentalmente”, señaló en entrevista con El Sol de México.

“Todos los participantes cuando entramos tenemos el objetivo de ganar y llevarnos ese collar sagrado, van pasando muchas cosas. El primer mes es clave para enfocarte bien, cuando pasas de ese primer mes ya estás acostumbrado y es tu realidad”, agregó.

El también actor se enfrentó a Kenta Delgado y Nahomi Mejía, quienes al igual que él, lucharon durante 16 semanas para obtener su lugar en la gran final, y pelear por el premio monetario que se otorga al ganador.

Para él ganar fue mucho más que un logro personal, pues con el dinero que obtuvo planea empezar a construir un futuro junto con su familia.

“En este medio es complicado mantenerse, estos altibajos que de repente te da la profesión en el medio artístico no te deja juntar dinero para un patrimonio. Tener un patrimonio sería lo principal para pensar en un futuro en una familia, y formalizar con mi novia, Nicole Vale, a quien amo”, finalizó.

Ahora que culminó su etapa en el reality, le gustaría seguir buscando oportunidades en televisión, y no descarta sumarse a la conducción de algún evento deportivo.