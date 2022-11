Red de Víctimas de Feminicidios pide no callar la violencia contra las mujeres

La representante de la Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas, Selene Domínguez, hizo un llamado a la sociedad a no callar la violencia en contra de las mujeres, aún cuando hay más denuncias no se denuncia lo suficiente, muchas personas no quieren denunciar, mujeres no quieren denunciar porque muchas veces las autoridades no responden con la prontitud que se exige.

"Efectivamente tenemos una alerta en Chiapas por la violencia de género desde noviembre del 2016, pero de esa fecha para octubre de este 2022 suman mil 255 muertes violentas de mujeres, de las cuales, 488 son feminicidios consumados, una cifra alarmante", reiteró la abogada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

También puedes leer: Marchan en Tuxtla por Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

"Ya pasaron seis años de la declaratoria de alerta y en realidad ha crecido la violencia porque no se han generado políticas públicas eficientes que vayan a prevenir esa violencia, y no solamente eso, tiene que ver el tema de la sanción, la investigación con un contexto, con un análisis de lo que está pasando para que así podamos atenderlo, prevenirlo".





En el Congreso del Estado se colocaron los nombres de muchas mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La responsabilidad tiene que ver con la reflexión en lo individual, casa, escuelas y comunidad para hacer un frente unido en la prevención, a las víctimas las tenemos que honrar con la reparación integral del daño, que tiene que ver con una sentencia, para que nunca olvidemos estos crimenes atroces, sobre todo, que nos lleven a una reflexión para la exigencia de justicia par los mil 255 hogares que han perdido hijas, hermanas y madres, añadió.

En el Congreso del Estado se colocaron los nombres de muchas mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas "para demostrarles que no las vamos a olvidar, invitar a la sociedad a que pueda reflexionar la importancia de que estuvieran presentes y que estos crimenes atroces no deben seguir pasando".





La representante de la Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas, Selene Domínguez, hace un llamado a la sociedad a no callar la violencia en contra de las mujeres pic.twitter.com/KN9Mlj1k4F — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 26, 2022





"El feminicidio es la peor violencia contra las mujeres, no hay que callarlo, no hay que guardar silencio; la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada, es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad y demos discriminación de género, la sociedad tiene que seguir alzando la voz, ser escuchada, atendida", afirmó la presidenta de la Comisión Especial de Atención a Feminicidios del Congreso del Estado, Elizabeth Escobedo Morales.

Enfatizó que de manera conjunta con el Consejo Consultivo y Ciudadano de esta comisión se está brindando seguimiento de cada uno de los casos ante la Fiscalía General del Estado para el acceso de las mujeres a la justicia.





Aún cuando hay más denuncias no se denuncia lo suficiente, muchas personas no quieren denunciar, mujeres no quieren denunciar, expone la diputada Elizabeth Escobedo Morales pic.twitter.com/mkSrrTQPFw — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 26, 2022





Las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas sufren cotidianamente diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida, en sus hogares, en las plazas públicas, en la escuela, en el trabajo, en el ciber espacio, en la comunidad, en la política y en las instituciones, sostiene.

Precisa que este tipo de violencia ha estado presente en todas las etapas de la historia de la humanidad, su reconocimiento como la expresión más cruda de la discriminación es muy reciente, y esto ha sido posible gracias a la acción de las organizaciones de mujeres para traerlo a la mesa de discusión política; es hora de generar una conversación incluyente para poner fin a todas las formas de violencia que sufren las niñas, adolescentes y mujeres.