Vecinos alertan por falta de señalamientos viales en la carretera Villaflores

Los vecinos de la colonia Lomas del Venado tienen la problemática con las señales viales, en esta ocasión y para ser más concretos, la situación que por ahora les preocupa son las líneas amarillas utilizadas para la separación de carriles en plena carretera villaflores. Los ciudadanos esperaban que la semana anterior pintaran, sin embargo continúan igual que siempre, pues afirman que llevan años sin tomar en cuenta a este sitio.

En Tuxtla Gutiérrez desde hace una semana comenzaron con los trabajos de restauración de las señales viales para la comodidad de los automovilistas, sin embargo, terminaron con los labores del cuadro sur de la ciudad; por lo cual, los vecinos del sitio mostraron su molestia ya que han solicitado la intervención de las autoridades para remarcar nuevamente las líneas divisoras pues en altas horas de la noche no se alcanzan a ver y es una zona con mucha afluencia de automóviles.





También puedes leer: “El Dragón”, máquina que tapaba baches en Chiapas ¿Lo conociste?





Si bien es cierto, existen semáforos en la zona que ayudan a que las personas puedan cruzar sin sufrir ningún percance, el medio de los vecinos va más allá, pues afirman que en la noche, cuando la separación no se ve, temen que un automóvil no se percate del carril y esto pueda generar algún accidente mortal tal y como ha sucedido en algunas partes de la capital chiapaneca que este último trimestre ha aumentado sus cifras de accidentes automovilísticos.





#Local | Los vecinos de la colonia Lomas del Venado tienen la problemática con las señales viales, la situación que por ahora les preocupa son las líneas amarillas



Lee más en: https://t.co/0Zv5omJC4E pic.twitter.com/2bMbWayBeO — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 22, 2022





“Para pasar en las zonas donde no hay semáforo es un miedo increíble, porque quedas muy cerca de los carros y los carros no alcanzan a ve la división; es mejor esperar a que no hayan vehículos o bien que el tráfico esté constante para así tener la garantía de pasar bien; esta zona no ha sido pintada desde hace más de una década” Ivonne Ruiz, vecina.

“El problema es que en las noches no se ve ninguna línea en la calle, quizá los que conozcan por aquí saben, pero si alguien nuevo viene, puede que no se percate y termine invadiendo carril lo que causaría uno de esos choques de muerte en la ciudad, ojalá puedan intervenir las autoridades” Gonzalo Fuentes, colono.

Cabe señalar que las autoridades de tránsito municipal afirmaron que continuarán con los trabajos de las señales viales, por lo cual, los vecinos esperan que las próximas colonias donde se hagan estos arreglos esté la suya para así poder estar más tranquilos con su vida diaria.