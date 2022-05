Alcantarilla de Patria Nueva sigue con brote de aguas negras

Desde el pasado viernes, vecinos de la calle Caoba han tenido molestias debido al flujo de aguas negras en la calle de la colonia Patria Nueva; a pesar de las constantes llamadas al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), no supieron resolverles hasta hoy lunes en donde enviaron a trabajadores para detener dicha situación sin embargo han pasado varias horas y aún no ha quedado completo el trabajo en un 100%.





Más de 72 horas han pasado desde que los vecinos de la colonia antes mencionada presenciaron la salida de aguas negras en las calles provocadas por una alcantarilla cerca de la esquina por lo cual dieron aviso a las autoridades correspondientes, no obstante al ser el último día de trabajo de la semana no supieron responderles y tuvieron que soportar los olores que eran provocados por la suciedad.





Así pasaron todo el fin de semana en el que a pesar de las denuncias vía llamadas telefónicas y redes sociales, los encargados de la empresa hicieron caso omiso; fue hasta el día de hoy que comenzaron los trabajos de limpia y de restauración de la alcantarilla en la calle Caoba de esta colonia ubicada en la capital chiapaneca.





A pesar de los trabajos de esta mañana, los vecinos no quedaron satisfechos, pues afirman que ellos no se pasan ningún día del recibo y cuando es así se los cobran con lujo de detalle, por lo cual, esperan que estas cosas no vuelvan a pasar ya que no es la primera vez que tienen problemas con esta empresa que se tarda mucho en arreglarlos.