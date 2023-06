Conflicto zapatista y la SCJN anula plan B: estos fueron los puntos importantes en "la mañanera" de AMLO

Tuxtla Gutiérrez.- En la conferencia mañanera celebrada hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su intervención expresando su satisfacción por estar presente en Chiapas. "Me da muchísimo gusto la verdad estar aquí. Desde muy temprano sale aquí el Sol, es muy luminoso Chiapas", comentó al comenzar.

El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, dio la bienvenida al presidente López Obrador y al gabinete que lo acompañaba. Durante su discurso, el gobernador resaltó la incidencia positiva de los programas de bienestar implementados en la región, así como los avances en la implementación de internet gratuito, la modernización de presas hidroeléctricas y la construcción de diversas obras públicas, como carreteras y caminos.

"Es un honor y un privilegio recibirlo en Chiapas. Los ciudadanos chiapanecos son testigos del cumplimiento de sus propuestas de gobierno. El sureste de México ya refleja el reflejo socioeconómico gracias a las grandes obras de infraestructura", destacó el mandatario estatal.

Además el gobernador de Chiapas mostró dos videos de suma importancia en la que muestra sobre la limpieza del Cañón del Sumidero e invitó a turistas a que visiten este magnífico lugar; así como los importantes traslados de rescate con helicópteros de alta gama que dan servicio a la ciudadania en cualquier emergencia que ponga en riesgo a la población.

Posteriormente, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentó el informe de seguridad de la entidad chiapaneca, resaltando que todos los delitos de alto impacto registran una tendencia a la baja.

En relación a los homicidios dolosos, el general informó que en lo que va del año se han presentado 180 casos, con una tasa de 35.52 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional que es de 109.

Los municipios con mayor incidencia delictiva en Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas, acumulando el 43% de los casos de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo.

AMLO desde la mañanera en Tuxtla Gutiérrez | Captura de pantalla

En cuanto al combate contra grupos delincuenciales, el gobierno ha asegurado, desde diciembre de 2018 hasta junio de 2023, un total de mil 875 kg de marihuana, 29 mil 505 kg de cocaína, 8 kg de metanfetamina, 126 ampolletas de fentanilo, 28 embarcaciones, 4 semi-sumergibles, 31 aeronaves, 512 armas de fuego, 121 granadas, 8.3 millones de pesos y 562 mil dólares estadounidenses.

En otros temas abordados durante la conferencia, el presidente López Obrador descartó impulsar un decreto para reformar el Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el segundo paquete de reformas en materia electoral. El mandatario enfatizó su respeto por la separación de poderes y denunció las reformas aprobadas durante el periodo neoliberal, que perjudicaron a la sociedad y entregaron los bienes de la nación a particulares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Plan B





Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el segundo conjunto de modificaciones en el ámbito electoral, conocido como el Plan B, el presidente descartó la idea de impulsar un decreto para reformar el Poder Judicial, argumentando que es respetuoso de la separación de poderes.

"Somos respetuosos de la división y el equilibrio entre los poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Están interfiriendo en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer fue corregir las acciones de otro poder. (...) Entiendo esto como una táctica política para proteger y defender los intereses de una minoría codiciosa y corrupta", expresó.

De manera similar, AMLO criticó que durante el periodo neoliberal se aprobaron numerosas reformas que perjudicaron a la sociedad y permitieron la transferencia de los bienes nacionales a manos privadas. Sin embargo, destacó que no pudieron concretar su plan debido a la decisión del pueblo en las elecciones de 2018.

"Todas esas reformas tenían como objetivo legalizar el saqueo, el robo y el pillaje. El Poder Judicial es un claro ejemplo de ello".

No voy a intervenir en las Elecciones Electorales: AMLO

López Obrador fue interpelado acerca de las elecciones de 2023-2024, las cuales incluyen la disputa por la presidencia y nueve gubernaturas, incluyendo la de Chiapas. Afirmó que se mantendrá al margen.

"No voy a intervenir en las elecciones de Chiapas. Queremos eliminar todas esas prácticas contrarias a la democracia, como la designación de candidatos a dedo, el traslado forzado de votantes, los observadores corruptos, y todo eso", declaró.

En cuanto al proceso interno de Morena, AMLO anunció que, una vez que se haya revelado el ganador o ganadora de la encuesta, él entregará el liderazgo de la Cuarta Transformación: "En el Movimiento de Transformación, actualmente estamos llevando a cabo un proceso para decidir quién debe encabezar la transformación hacia el futuro, a quién debo pasar la responsabilidad".

Ante la posible participación de antiguos consejeros del INE y ex magistrados electorales en el proceso interno de la alianza Va Por México (PRI, PAN y PRD) para seleccionar a su candidato presidencial, AMLO argumentó: "Es más de lo mismo, son meros fingidores de la época en la que se decía que México tenía democracia, cuando en realidad prevalecía la oligarquía".

Conferencia matutina/ Captura de pantalla



Agresiones a los zapatistas



Interrogado acerca de acusaciones relacionadas con un conflicto interno en la Selva Lacandona, un territorio zapatista en Chiapas, el presidente evitó especificar los pormenores de la información que posee (o no), y se refirió a la histórica formación de grupos violentos por parte del "gobierno autoritario" con el fin de reprimir a los manifestantes.

Durante su declaración, también mencionó la presunta financiación por parte del gobierno de Estados Unidos a organizaciones que se hacen pasar por defensores del medio ambiente y los derechos humanos, con el propósito de proteger intereses privados.

"A diferencia de Salinas, Zedillo, Fox o Calderón, yo ostento el título de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jamás impartiré la orden de reprimir al pueblo, de llevar a cabo masacres, torturar a la población o violar los derechos humanos", afirmó de manera contundente.

Un periodista preguntó: "¿Se tiene algún informe sobre quién está perpetrando ataques contra las comunidades zapatistas?" Ante esto, AMLO negó la existencia de agresiones "serias".

Respondió: "No, no, no ha habido en general agresiones. Hay algunos casos aislados, pero no se trata de una acción premeditada, un ataque deliberado. Existen problemas con antiguos oponentes que han surgido, incluso dentro de la propia organización. No es un problema generalizado ni grave".

López Obrador hizo mención de las discrepancias que ha experimentado con el movimiento zapatista y, a pesar de afirmar que son asuntos del pasado, recordó críticamente cuando su gobierno envió una carta a España para solicitar una disculpa por los abusos perpetrados contra los grupos indígenas durante los 300 años de colonización, y los líderes del movimiento no le brindaron su respaldo.

"El Rey de España, con una altivez extrema, ni siquiera respondió personalmente a nuestra carta, en cambio envió a sus representantes, incluyendo a Vargas Llosa, para contestarnos y atacarnos. ¿Y qué hicieron algunos líderes? Viajaron a España para expresar que no teníamos derecho a exigir una disculpa, cuestionando nuestra autoridad", relató.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana/ Captura de pantalla

Caso Damián: niño fallecido en kinder de Chiapas

Rosa Icela Rodríguez, quien ocupa el cargo de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comunicó que en la mañana de hoy se llevó a cabo una reunión con los progenitores de Damián, un niño de tres años que lamentablemente perdió la vida por ahogamiento en un centro educativo para niños pequeños en Chiapas en el pasado mes de febrero.

Se dio a conocer que las autoridades a nivel federal están trabajando de manera conjunta con la fiscalía estatal, con el objetivo de profundizar en las investigaciones correspondientes. Se enfatizó la importancia de mantener la confidencialidad para no interferir en el proceso y poder castigar a aquellos responsables de este trágico suceso.





Chiapas en el puesto No.26 / Captura de pantalla

Chiapas en el puesto 26 en homicidios dolosos

El primer en llegar fue el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; destras el vehículo del Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad del estado, José Francisco Trujillo Ochoa; el titular de la Guardia Nacional; entre otros servidores públicos federales.

En la conferencia matutina, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) informó que Chiapas ocupa el puesto número 26 en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 36 homicidios, siendo la media nacional 109

Tuxtla Gutiérrez registra el mayor número de incidencias delictivas con 1840 casos, le sigue Tapachula con 1452, en el mes de mayo.

Tuxtla Gutiérrez encabeza el municipio con más casos/ Captura de pantalla