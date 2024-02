"Big Force" abre sus puertas en Tuxtla para reclutar mano de obra chiapaneca

Salud ¿Qué es el Síndrome de Asperger?

Empresarios del norte que se dedican a reclutar hombres para trabajar en campos agrícolas a través de la empresa "Big Force", aseguran que en sus estándares de mano obrera, los chiapanecos son de los mejores para laborar en USA, en donde en este 2024, reclutaron cerca de 2 mil 500 personas.

Héctor Cruz, director de "Big Force", mencionó que esta empresa apenas tiene 4 años, anteriormente llegaban con otras empresas gringas, pero ante la desconfianza decidieron aperturar ñas oficinas en Tuxtla Gutiérrez este sábado 17 de febrero, con la finalidad de que el chiapaneco no desconfíe.

"Primero veníamos y reclutabamos aquí en México, antes de que existiera la academia, nos los llevábamos directo a Estados Unidos, para trabajar allá, nos sorprendía que cuando queríamos reclutar todo mundo levantaba la mano diciendo que era agricultor (...) ya cuando llegábamos a Estados Unidos resulta que nadie tenía experiencia en el campo, alguno ni eran de campo", explicó

Ante esta situación informó que primero se van a campos agrícolas en Jalisco o Guanajuato donde seleccionan a los mejores, posteriormente los llevan en autobuses hasta Florida, todo de manera legal, con una visa tipo H2A, para posteriormente trabajar hasta por 9 meses.

El empresario, mencionó que el sueldo que gana el jornalero es de alrededor de mil dólares por semana, en donde tienen oportunidad de crecimiento, no únicamente quedarse a laborar en campos, si no en otras áreas de operadores. El ingreso semanal es libre, solo pagan comida, ya que la empresa les da alimentación, dormitorio y transporte.

Ante ello explicó que a ellos como empresarios les resulta más batata la mano de obra doméstica, que contratar gente del país norteamericano, por lo que quieren expandirse más en el territorio mexicano, sobre todo en Chiapas, donde durante el año anterior fueron reclutado más de 6 mil chiapanecos.

El Bosque, Bochil, San Cayetando, son de los municipios en Chiapas que han reclutado, por lo que ahora buscan ir a más municipios y reclutar 5 y que de esos 5 se corra la voz hasta poder contratar a más fe 5 mil empleados.

"Nosotros no nos anunciamos, llegamos allá y entre ellos mismos se pasaron la recomendación y se fue de boca en boca y fue creciendo esto, más del área de Bochil y de El Bosque, pero estamos abiertos para todos, hay algunos que no saben de nuestro programa, no tenemos de todo el estado, por ejemplo ahorita queremos llegar a 5 personas y que de esas 5 personas se hagan 5 mil", explicó Cruz.

De igual forma el empresario aseguró que se les da el acompañamiento desde que se reclutan, e incluso a personas que hablan dialecto se les pones un traductor, para ello fue que se aperturó las oficinas en Tuxtla Gutiérrez sobre el Libramiento Norte en plaza mirador, con la intención de que más chiapanecos se unan para trabajar en campos agrícolas y mejorar sus condiciones de vida.

