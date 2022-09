Cabildo de Teopisca sin acuerdos para designar titular de la presidencia municipal

En Teopisca no se han puesto de acuerdo los integrantes del cabildo para nombrar presidente municipal o presidenta municipal, de entre sus integrantes, tal y como se los solicitó el Congreso del Estado el pasado 5 de junio, que por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) del 30 de agosto pasado, los reinstaló en sus cargos, los bloqueos siguen, mientras representantes de algunas comunidades insisten que la alcaldesa sustituta debe ser Josefa María Sánchez Pérez.

Los integrantes del cabildo, que ganaron las elecciones locales del 6 de junio, para miembros de ayuntamiento, postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tampoco han ingresado a la presidencia municipal luego de ser reinstalados en el cargo, no despachan en lo que sería sus oficinas y aún no hay gobierno municipal en Teopisca.

La Comisión Permanente de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado les ordena que en plenitud de sus atribuciones se realice previo al procedimiento correspondiente la sustitución del cargo de presidente o presidenta municipal vacante, de entre los miembros que fueron electos en el proceso electoral ordinario para el periodo 2021-2024, para la debida integración del ayuntamiento de Teopisca.

No obstante, esto en Teopisca no ha ocurrido, no se han reunido, no han construido acuerdos y se reporta que no hay fecha para que los servidores públicos municipales que fueron restituidos en sus cargos ingresen a la presidencia municipal, para el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones constitucionales.

Fueron restituidos en el cargo la Síndica Municipal, Regidoras y Regidores Propietarios, Suplentes Generales y Regidoras en el Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Teopisca, electos para el periodo 2021-2024, con la finalidad de no dejar en estado de ingobernabilidad al citado ayuntamiento.





El requerimiento a los servidores públicos municipales es que designen de manera inmediata a quien le corresponda de entre sus integrantes para ocupar la vacante de la presidencia municipal en los 15 días otorgados al Congreso del Estado, para que realice la sustitución del presidente o presidenta municipal acaecido, quien deberá ser notificado a través del Congreso del Estado.

Los restituidos son Josefa María Sánchez Pérez, síndica municipal; Juan José Díaz Basoúl, primer regidor propietario; Citali Berenice Hernández Aguilar, segunda regidora propietaria; Óscar Benjamín López Lunes, tercer regidor propietario; Flor Jazmín Delgado Monterrosa, cuarta regidora propietaria; Andrés Octavio Cañaveral Hernández, quinto regidor propietario; Gladys de Jesús Torres García, suplente general; Ernesto Bermúdez González, suplente general; Miriam Aurora Zúñiga Ballinas, suplente general; Graciela Cervantes Guzmán, regidora de Chiapas Unido; Teresa de Zaida Herrera, regidora de Encuentro Solidario y Blanca Estela Zúñiga Zúñiga-, regidora de Morena.