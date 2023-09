Precios internacionales del café de Chiapas no alcanza para los costos de producción: AMECAFE

Chiapas produce aproximadamente un millón 200 mil sacos de café, el 30 al 33 por ciento de la producción nacional que se calcula en 4 millones de sacos, el gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios que no nos alcanza ni siquiera para los costos de producción, se vende en condiciones de mercado de la bolsa de valores de Nueva York, expuso el presidente de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE), Anuario Luis Herrera Solís.

Precisa que los cafés convencionales y la bolsa anda en los 159 dólares por quintal de cien libras que multiplicado por un dólar 16.70 es igual a 2 mil 500 pesos y este valor no nos alcanza ni siquiera para los costos de producción, son insuficientes para las familias, participan alrededor de 170 mil productores con casi 240 mil hectáreas, aproximadamente aunque no ha habido un censo reciente.

El gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El café chiapaneco es de excelente calidad, muchos consumidores lo prefieren por su alta calidad, el año pasado muchos productores vendieron entre 4 mil 500 y 5 mil 500, creo que el precio justo sería para alcanzar los costos de producción y para que los productores manden sus hijos a la escuela, para la salud, el vestido y la alimentación; tendría que costar mínimo 5 mil pesos por quintal para cubrir las necesidades básicas de la familia del productor, reiteró en entrevista.

El productor de la Sierra Madre se Chiapas y representante de la AMECAFE, dijo que dentro de la asociación se ha estado planteado un precio digno y remunerativo, lamentablemente no ha sido posible obtenerlo, y es que la industria del café no nos respalda, lo quieren a 2 mil 500 y los productores decimos que no puede ser menos de 5 mil pesos.





El gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Puedes leer también: Vendedores y expositores presentan Festival Chiapaneco del Cacao y Chocolate 2023 en San Cristóbal

Los productores que menos tienen son los más afectados, de los 540 mil productores en el país el 90 por ciento son productores de menos de dos hectáreas, en Chiapas de los 170 mil productores el 90 por ciento es de menos de dos hectáreas, hay productores que tienen media hectárea que les alcanza para cuatro o cinco bultos y el ingreso es muy inferior a lo que se requiere para cubrir los gastos de una familia.

El gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La superficie cultivada con café puede ser que se haya disminuido pero para que esa sea la conclusión se requiere de un censo nuevo, pero mi papel como dirigente de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café es sostener que se requieren más y mejores apoyos para la cafeticultura del gobierno del estado y del país, lo que hacen falta son proyectos productivos complementarios para que desarrollen sus acciones los productores de café, falta asistencia técnica, capacitación, equipos de torrefacción, apoyos para la promoción al consumo interno y externo, indicó.

El gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Reveló que la producción de Chiapas de va a naciones de Europa, Canadá, Estados Unidos, Asia, se consigue vender mejor cuando estamos mejores organizados, otro elemento es que ya no muy hay renovación de cafetales, para hacer nuevas plantaciones está restringido, variedades nuevas de café en el país y en Chiapas no lo hay y se requieren variedades resistentes a la soya, hay algo más grave que eso, el cambio climático que le ha pegado duro al cultivo, sus cosechas empiezan a mermar, sus cafetos empiezan a cercarse.

Pese a ello, analiza que el sector aún tiene futuro, no podemos ni pensar en abandonar los cafetales y migrar a algún lugar, gracias a los cafetales conservamos en Chiapas, en la entidad el 99 por ciento cafetales son bajo sombra, cuidamos los bosques, las montañas, el medio ambiente, si quitamos los cafetales se colapsa la economía de Chiapas, nada sería igual, hay que resistir, no vamos a rendirnos.

El gran problema ahora de la cafeticultura son los bajos precios / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Puntualizó que en la AMECAFE estamos todos, productores, compradores, industriales, la lucha es que los productores no pierdan y la industria gane, por supuesto que gane la industria pero que "salpique", en Chiapas generamos más de tres millones de empleos, el ingreso de divisas, compradores quieren conocer los cultivos, en muchos lugares hay jaguares, especies nativas y aves, eso es el café del estado.