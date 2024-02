Caficultores prevén pérdidas por inseguridad en Chiapas

Local Eduardo Ramírez Aguilar designado como candidato único de Morena en Chiapas

El sector cafetalero de Chiapas tendrá en esta cosecha grandes pérdidas económicas por la inseguridad que priva actualmente, señala el empresario y coordinador de la marca Biomaya, Nazario Elías Pérez Aguilar.

“Las carreteras son inseguras para el transporte, el acopio y comercialización, esto pone en riesgo a nuestra producción, no sabemos cuánto volumen estaremos dejando de cortar y comercializar, pero cada vez nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad", explica.

Señala que hace falta seguridad y que es necesaria la intervención urgente de las fuerzas federales y estatales, ya que en este ciclo productivo no se han perdido quintales y costales porque está comenzando la cosecha, pero sí se necesita seguridad en carreteras y tener las garantías de que las cosechas y los productores van a estar protegidos.

El corte del grano aromático comenzó en octubre del 2023 y debe concluir en el mes de septiembre del 2024, dependiendo la altura sobre el nivel del mar de los cafetales

“No hay forma de evitar pérdidas por la inseguridad en la Frontera y Sierra. Es una primer cosecha en esta situación de violencia en Chiapas, hay gente en el campo cortando el grano pero en este ciclo ya escasea la mano de obra, los extranjeros centroamericanos que venían al corte del café este año están limitando su presencia, también hay chiapanecos que dejaron de cortar para irse a los Estados Unidos ante la inseguridad”, afirma.

“Estamos a media escala con el corte, no tenemos gran abundancia de cortadores de café, aunque no estamos en cero, pero necesitamos el doble de la mano de obra. En otros ciclos productivos se han pérdido importantes volúmenes de cosecha por falta de mano de obra, en algunos años habían llegado a Chiapas por ciclo productivo unos 70 mil trabajadores agrícolas migratorios y ahora creo que no llegamos ni a la mitad de esa cifra”, narra en entrevista.

El sector cafetalero de Chiapas alcanza actualmente una producción de un millón 698 mil 399 quintales, producidos en 260 mil 129 hectáreas. Participan 53 mil mujeres productoras, que son el 30 por ciento del padrón en 4 mil 623 localidades en 88 municipios y el 72 por ciento del territorio estatal en 13 regiones cafetaleras.

Del volumen total, 675 mil quintales se exportan y alcanza un valor de 100.7 millones de dólares, sin embargo, para la cosecha 2023-2024 se prevén pérdidas por la inseguridad en varios municipios de las zonas Frontera y Sierra.

“Nos preocupa el cambio del clima, de este escenario depende la producción por hectárea, algunas superficies que se han heredado de padres a nuevos productores se han sustituido por otros cultivos, cambiando el uso del suelo. La actividad tiene futuro porque hay demanda de café en los mercados mundiales, lo justo sería que los campos cafetaleros recibieron de la Federación el pago por servicios ambientales por todos los servicios ecosistémicos que brindan a la población”, indica Pérez Aguilar.

Señala que la aspiración es lograr mayor consumo, pero se necesita que al menos una taza de café se consuma por cada chiapanecos diariamente, para alcanzar mayor rentabilidad de la cadena productiva y evitar un poco las transnacionales, que a veces se vuelven un tope en la comercialización.

“A veces se paga a los 159 dólares el quintal, 189 dólares o apenas pasado de los 200 dólares, el llamado a los productores es que continúen trabajando, conservando la actividad, difícilmente será sustituido el café por otra actividad que es herencia, tradición, cultura, pasión, arraigo en el campo, cada parcela es una microempresa”, señaló.

Hoffman González Alli, de la , expone que la inseguridad en la zona cafetalera de Ocozocoautla de Espinosa ha tenido consecuencias, “no hemos tenido pérdidas, pero sí tenemos llamadas telefónicas de extorsiones de la delincuencia organizada, pero más allá de eso no, pero hay que tener precaución”.

A su vez, el comercializador y tostador de la marca Richi Coffi, Ricardo Sánchez, dijo que la remodelación del Parque Jardín de la Marimba ha abonado a que se comercialice a diario tan solo en la zona del Centro de Tuxtla Gutiérrez un promedio unos 20 kilogramos.