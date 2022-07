Canciller Ebrard encabeza respuesta a EU y Canadá en materia de libre comercio

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, dijo este viernes en Chiapas, que estamos ya preparando lo que va a ser la posición mexicana respecto al proceso de consulta solicitado por Estados Unidos y por el otro lado por Canadá, relacionadas con el Tratado de Libre Comercio en torno al tema energético en general y en particular a una serie de puntos que esgrime Estados Unidos, varios de los cuales ya revisamos en este par de días, que vamos a poder presentar muy satisfactoriamente la respuesta.

Entonces, habrá optimismo respecto al resultado que va a tener, defenderán las decisiones de México y las van a sostener, lo que ellos están argumentando es que se está afectando a sus empresas de manera injustificada, pero la respuesta va a ser muy técnica, pero tratará de resumirlo a una manera que sea más comprensible.

La esencia de las decisiones que se han tomado es restringir el auto abasto al, efectivamente, auto abasto y no una simulación para venderle energía a otros, es decir, la ley preveía, la ley mexicana, antes de la firma de este tratado del que estamos hablando, preveía que una empresa puede tener auto abasto, generar su propia energía, siempre y cuando fuera para consumo propio, así es lo que dice la ley, añadió en entrevista en Chiapa de Corzo.

Pero eso se utilizó para meter a socios y proporcionarles acceso a la energía, cuando en realidad es una operación de compra-venta, no sé si eso quedó claro, en esencia, el que el Gobierno de México exija que se cumpla la ley en sus términos no puede violar ningún tratado porque quien estaba violando la ley no es el Gobierno de México, sino es la empresa que está simulando. Entonces soy optimista por eso.

Nosotros, añadió Ebrard Casaubón, que tienen propios temas en donde México ha presentado ya varios tipos de requerimientos a Estados Unidos en algún caso en combinación con Canadá, por ejemplo, las reglas de origen relativas a la industria automotriz, porque ellos están interpretando las reglas de origen pues en su favor de manera perniciosa o perjudicial a las empresas mexicanas o establecidas en México.

Entonces, añadió el Canciller que están en ese proceso para que se respete lo que el tratado dice en materia de reglas de origen; hay otros muchos temas sobre la mesa y lo que buscarán es que las consultas sean de carácter técnico.

El proceso de consulta es un incentivo para que haya acuerdos antes de ir al panel; y en este, como en otros paneles, México está en una posición que puede ser ventajosa, porque si no hubiese paneles todo sería unilateral y Estados Unidos es más poderoso que México en términos de su economía y su poder relativo.

Entonces el panel, es un buen esquema de negociación favorable a México, porque es más imparcial puesto que en primer lugar: este tipo de procedimientos son habituales entre socios, que nadie se escandalice, no quiere decir que se va a romper la relación y no se podrá presentar crisis alguna.

La Unión Europea es igual, cuando hay una diferencia se pueden hacer paneles, así como la Unión Europea con otros países que son socios de ellos. O México también ha promovido muchos paneles o varios importantes ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, son procedimientos habituales.





El proceso de consultas es previo, el cual les dará tiempo para entender bien qué es lo que plantea Estados Unidos, qué plantea Canadá, cuáles son los argumentos de México y convencer, persuadir, dialogar, informar, etcétera.

Por otra parte, el Canciller Marcelo Ebrardexpuso que el proceso electoral mexicano es uno de los más regulados del mundo, hay reglamento para todo, hasta para recibir bastones.

"Yo lo que diría es, no estamos ahora en campaña. Los tiempos de la campaña establecidos por la legislación electoral mexicana son el año 2024, por ejemplo, el ir a un evento de Morena en un estadio, yo no veo porque sea un acto anticipado de campaña de qué. Si estas yendo en día inhábil. Estás participando como cualquier ciudadano en un evento de tu partido. En fin, no veo dónde estaría la violación de una ley ahí".

Mientras no se utilicen recursos públicos para promover el voto, que está prohibido por la ley y ahora es delito grave. Pues no creo yo que estemos en el supuesto de que se esté violando ninguna ley por ir a eventos de esa naturaleza.

"Lo que se tiene hoy en día es la ley mexicana vigente no permite que transites por el territorio sin un estatus legal establecido. O sea, tú puedes ser refugiado, puedes tener una visa de trabajo, hay muchas vías. Puedes ser un asilado; pero no puedes pedir que tú no tengas ninguna condición jurídica porque, entre otras cosas, si no la tienes ¿cómo te protejo?." añadió

Como lo que acaba de suceder en Texas. Esas personas perdieron la vida ni siquiera sabía nadie dónde estaban ni su familia porque les dicen los que los llevan que no tengan documentos y que no digan que están en México o en Estados Unidos.

Plantean que esa movilidad laboral se haga ya regular, documentada y abierta, porque si no, ¿cómo se protegerá a las personas? siendo ese tema, para que en México nadie puede estar transitando. Déjenme ejemplificar. No sé si alguno de ustedes ha viajado o ha tenido la oportunidad viajar al exterior, pero cuando regresas a México como mexicana o mexicano, te piden tu pasaporte. Yo como canciller tengo que enseñar mi pasaporte, si no, no puedo entrar a México, respondió.

Por otra parte, comentó que desde de el primer día, el presidente de la República nos instruyó para que la Cancillería, o sea la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliera ciertas funciones, algunas de ellas ya establecidas por las leyes y otras establecidas por el mandato del pueblo de México en las elecciones del 2018.

Representar a México, claro, ante 80 naciones del mundo porque tenemos 80 embajadas con 80 países; actuar en favor de las y los mexicanos en el exterior, que 97 por ciento están en Estados Unidos, por eso tenemos 50 consulados, la red consular más importante del mundo, no hay ningún país que tenga 50 consulados en otro país; defender a nuestros connacionales ahí en donde se encuentran, explicó en Chiapa de Corzo.

Promover los intereses de México, su voz, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, el presidente López Obrador fue el que exigió que hubiese acceso a las vacunas para todos los pueblos, que hubiera equidad, que no se hiciera un negocio, que no se pusiera en riesgo la vida de las personas por los intereses de diferentes empresas, que los países ricos apoyaran a los países pobres, él fue el que lo dijo, marzo de 2020, nadie más lo manejó con esa contundencia, compartió acompañado del gobiernador Rutilio Escandón Cadenas.

También fue al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dio uno de los discursos más críticos que ha habido en el Consejo de Seguridad poque les dijo: “bueno, pues aquí están los países más poderosos del mundo, y se habla de todo menos de lo que la gente está viviendo allá, en nuestros países; se habla de conflictos, se habla de posibles soluciones a las guerras, algunas de ellas promovidas por los propios miembros ahí presentes, pero no se habla de la pobreza y no se habla de las necesidades de las personas, y no se habla de cómo es posible que en un mundo que tenga la tecnología que tenemos hoy, todavía tengamos tantos millones en hambre, quizá mil millones, mil millones con menos de dos dólares al día”, eso fue a decir él, comentó.

“Con la tecnología que hoy tenemos”, dijo, “y si se cobra solamente el cuatro por ciento de las utilidades que han tenido las mil empresas más grandes del mundo, podríamos duplicar, pasar de dos dólares a cuatro para que no haya nadie que se muera de hambre en todo el mundo”. Es la primera generación, fíjense bien, que puede hacer eso por los medios materiales de que disponemos, añadió.

Si alguien hubiese propuesto esto pues hace 50 años, diríamos “este hombre está fuera de la realidad”, pero no, sí se podría, pero no se quiere hacer, entonces el presidente México y la Cancillería, en apoyo a él, ha llevado la voz de nuestro país a los órganos más importantes del mundo, agregó el Canciller.

Tuvimos acceso a las vacunas contra el Covid 19, si no, no las habríamos tenido, si México hubiera sido pasivo, se hubiera quedado callado, hubiéramos estado a expensas de a ver qué nos mandan, se nos hubiesen muerto no digo miles sino cientos de miles, tal vez, de personas. Fue una tragedia el Covid, pero habría sido una tragedia todavía peor, destacó.

Entonces defender la visión de México, sus puntos de vista, pero también nos pidió el presidente que nos preocupáramos de que la miel de Simojovel llegue a Europa, o que los aguacates de San Andrés Larráinzar puedan tener acceso a los mercados y no se los paguen trabajosamente a 10 pesos el kilo cuando lo venden en los mercados a 60, 70, 80 o 90 pesos el kilo en la Ciudad de México, ya no les digo en Estados Unidos; o que viésemos por las flores de Zinacantán, y así sucesivamente, subrayó.

Es decir, hay que ocuparnos de los problemas generales, complejos, pero también de la vida cotidiana, de las personas. La prioridad en la pandemia fueron las vacunas, y en buena medida la autora de que en México haya vacunas está aquí, fue Martha Delgado, ella fue la que las trajo.

Ahora vamos a tener un proceso de consultas derivadas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque se instalaron, se establecieron paneles. Paneles quiere decir un conjunto de personas especializadas que pueden tomar la decisión cuando haya una diferencia, alguien que es un tercero que no es parte de la diferencia, sino que la puede resolver, reiteró.

¿por qué se creó? Porque no tendríamos energía eléctrica hoy en la mayor parte de Chiapas, si no fuera una empresa pública, porque no es negocio. No es negocio llevar energía eléctrica a Simojovel, no es negocio llevar energía eléctrica a San Andrés Larráinzar, no es negocio. Entonces, la mayor parte del país no iba a tener energía eléctrica porque no era negocio, explicó.

Entonces, el Gobierno de México les dijo: perfecto, véndeme tu negocio, lo nacionalizamos mediante compra, y entonces vamos a electrificar a toda la República Mexicana, sin importar de qué tamaño sea cada localidad, porque no es justo que una persona tenga energía eléctrica y otra no lo tenga; así se pensó en ese tiempo, dijo en Chiapa de Corzo.

¿Qué es lo que ha tratado de hacer el presidente López Obrador regresando a este momento? Que la Comisión Federal de Electricidad que ya nada más era del 100 por ciento, paso a ser el 38.





¿A dónde iba la Comisión Federal de Electricidad si no toma medidas el presidente? Pues a cero y a que toda la red de transmisión y toda la generación de energía eléctrica ya no sea de todos sino sea de algunas empresas; o sea, irnos más atrás que como estaba con el presidente López Mateos.

Obviamente ¿qué planteó él? Bueno que la mayoría sea de la Comisión Federal de Electricidad y que el sector privado participe con el 46 por ciento, es muchísimo.

Bueno, las consultas que se están planteando son habituales cuando hay diferencias entre socios comerciales, hay quien se asusta o exagera cuando hay una consulta; una consulta es para decir “yo, país, creo que tú estás tomando medidas que me perjudican” y entonces yo tengo que argumentar porque creo que no es así.

Consecuencia, ahora la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿cuál será? Pues apoyar, coordinar, trabajar junto con la Secretaría de Economía, presentar los argumentos y defender la soberanía de México, la autodeterminación de México, porque ningún tratado puede estar por encima de eso, aclaró.

Y México tiene tratados internacionales de todo tipo, y los tratados te obligan, pero no veo yo, a esta fecha, ningún elemento para suponer que las decisiones que se han tomado estén en contradicción con los contenidos del Tratado de Libre Comercio, de manera que sería yo optimista; no digo que vaya a ser fácil, pero vamos a salir adelante con resolución y con consistencia.

México también ha promovido ya varias consultas, por ejemplo, se hará algo parecido con algo muy técnico que se llama “reglas de origen”, que es cómo determinas el contenido nacional en cada producto, porque en Estados Unidos se están manejando las reglas de origen en favor de su industria, en contra de la nuestra; y nosotros también hemos promovido instrumentos, consultas sobre otro tipo, porque tenemos derecho, así lo acordamos con Estados Unidos.

Cuando haya una diferencia no será el poder sino los argumentos, porque imagínense si no tuviéramos los paneles, nos imponen aranceles imagínense en todo, lo que ellos quieran. Entonces, vamos a ir a ese proceso de consulta que ya expliqué. ¿Cuál es el fondo del asunto? Lo que les acabo de decir.

Vamos a seguir adelante con los diferentes proyectos que Chiapas está presentando. Ya mencioné algunos, hay otros, muchos; estamos trabajando en muchas líneas para que cosas que parecen pequeñas pero que son muy importantes para las personas, nos ocupemos de ellas en coordinación con el señor gobernador a quien quiero agradecer mucho su apoyo, su siempre muy atento y muy dispuesto a participar en todo aquello que sea en beneficio de México y de Chiapas; muchas gracias Rutilio por tu apoyo, abundó el Secretario de Relaciones Exteriores.

Bueno, decirles que el día de hoy en la mañana, como ya lo mencionó aquí el señor gobernador, pudimos recorrer brevemente el Cañón del Sumidero. Le decía yo, que la primera vez que yo vine fue en 75, creo que varios de los aquí presentes no habían nacido, estábamos en preparatoria.

Pude constatar cómo se fue deteriorando, cómo se fue llenando de basura, cómo aquello fue siendo algo terrible, porque el Cañón del Sumidero es uno de los mayores recursos de biodiversidad de México, de hecho, nosotros tenemos la obligación de protegerlo para las generaciones que sigan a nosotros, dijo

Me encontré con la muy grata sorpresa de que se ha revertido eso, se ha limpiado todo el Cañón, ya no está lleno de basura, ya hay fauna otra vez, fauna y flora, ya es otra cosa; pero eso parecía irrealizable hace muy poco, y hoy quiero felicitar ampliamente al gobernador Rutilio Escandón, a los alcaldes que han participado y a todos los que han hecho posible esto.

Concluyo diciéndoles que vamos a llevar este proyecto a nivel internacional para presentar lo que se ha logrado, cómo México logró esto; que es, yo diría, un muy buen caso para muchos otros países que lo van a ver con enorme simpatía y que también nosotros reconozcamos lo que sabemos hacer y lo que hacemos bien, que es mucho.