Reos de Chiapas participarán en las elecciones 2024, habrán casillas en Ceferesos

En Chiapas todos los Centros Federales de Readaptación Social (CFERESO) participarán emitiendo su voto en estas elecciones 2024, esto de acuerdo con información de Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la junta local del INE en Chiapas.

Asimismo informó que el voto en prisión preventiva es una modalidad de voto anticipado, para ello ya se están realizando los trabajos con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con la finalidad de que se les proporcionen la información relativa de las personas que se encuentran privadas de su libertad pero que no han sido sentenciadas.

Posteriormente esa información se coteja con el estado nominal, sacando el universo y se contabilicen cuantas personas pueden votar estando en prisión preventiva, una vez que se tengan los número se les hace la invitación a los internos si quieren participar, de ser así se genera una lista nominal, donde podrán votar de manera anticipada en el mes de mayo.













Rodríguez Sánchez explicó que se acuden a estos centros penitenciarios previamente, para que se les garanticen la seguridad para poder desarrollar este ejercicio democrático y que sea en libertad por parte de los internos, así también hizo un recordatorio mencionando que los internos que no tienen sentencia definitiva no están privados de sus derechos políticos electorales teniendo el derecho de ejercer el voto.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se llevan acabo las elecciones dentro de prisión, ya que en el 2021 se tuvo una prueba piloto a través de 5 CEFERESOS, atendiendo se 5 circunscripciones a nivel nacional, la tercera fue en el CEFERESO de Chiapas siendo una prueba piloto, asimismo en las elecciones pasadas en el estado de Coahuila y México se hicieron pruebas piloto.

En la actualidad ya se han ido afinando estas pruebas para los procedimientos, ya en estas elecciones 2024 a nivel nacional se aplicarán en todos los Centros de Readaptación Social, siempre y cuando las condiciones lo permitan. En Chiapas será aplicado en los 13 CEFERESOS, en donde hasta el momento de acuerdo a información de Secretaría de Seguridad están en condiciones.





Se instalarán casillas dentro de los centros penitenciarios / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





A mediados de febrero se estima que ya tengan un número de cuántos reos podrán votar, no olvidando que las personas que están en privadas de su libertad puede variar el número, debido a que pueden salir por sentencia absolutoria, no hay sentencia condenatoria o bien pueden llevar el proceso en libertad condicional y algunos pasan a hacer sentenciados, a ellos se les suspende el derecho político electoral. De acuerdo a la vocal del INE el corte que se tiene es del 31 de diciembre, ya será Secretaría de Seguridad quien le entregue la lista a más tardar esta semana.

INE instalará cerca de 7 mil casillas en Chiapas

Del 15 de enero al 15 de febrero se tiene previsto en la ley que las juntas distritales realizan un recorrido por todas las secciones para verificar que los lugares donde se instalarán casillas cuente con las condiciones necesarias para el funcionamiento, además se solicitan un permiso para su instalación, en donde se tiene previsto las instalación de 7 mil casillas

Así también se visitan los domicilios donde se instalan casillas, pero hay algunas secciones que han sido reseccionados, ya que de un crecimiento importante se vuelven más chicas por lo que se buscan nuevos lugares, donde si les den el permiso.

El lugar donde se instala una casilla debe tener condiciones legales, de seguridad para que el voto sea libre y secreto. En primero lugar se toman en cuenta las escuelas públicas, en segundo lugares públicos y tercero los domicilios particulares.





El proceso electoral incluirá la elección de gobernador y 123 alcaldías en Chiapas / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar | Cuartoscuro

Estas deben de tener espacio otra que quepa la mesa directiva de casillas, las representaciones partidistas, espacio para colocar las mamparas, así como las urnas, recordando que en estas elecciones 2024 son 6 elecciones; 3 locales y 3 federales, por lo que se requiere un espacio para colocar 6 urnas.

Además estas urnas no deben colocarse en centros de vicios, oficinas de partidos políticos, oficinas de funcionarios con mando superior de cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal y federal.

Para garantizar las elecciones de manera segura, Claudia Rodríguez mencionó que se está trabajando de igual forma de manera conjunta con Secretaría de Seguridad, ya se han tenido reuniones de manera periódica, la última fue durante la semana pasada el día jueves, ahí ya se están viendo las condiciones en los municipios donde se podría tener alguna complicación no solo de inseguridad, si no también conflictos sociales, lo que implicaría no realizar el trabajo al INE, a través de los recorridos apartar del 15 de enero supervisaran donde solicitarán acompañamiento de la Secretaría de Seguridad.