Chiapas debe tener tarifa preferencia de energía eléctrica: Diputado

Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas debe tener tarifa preferencial para hacer justicia a los chiapanecos, en razón de la aportación a la nación en materia de generación, expuso el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Bonitas Mohedano.

Sin embargo, dijo que la respuesta del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, ha endosado responsabilidad a la Comisión Reguladora de Energía.

De acuerdo con el diputado de Tuxtla Gutiérrez, uno de los pendientes de la federación es la instalación de la CFE en Chiapas, que debería ocurrir en este año o a más tardar en el próximo y una vez establecida debería presentar una gran propuesta para atender las demandas del estado.

Chiapas no tiene el mismo trato que el estado de Tabasco, de dónde es originario el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras que allá le perdonaron la deuda a la CFE por once mil millones de pesos, a este estado no le han concedido ese privilegio.

Bonifaz Mohedano dijo desconocer el monto de la deuda de Chiapas a la CFE, sin embargo, considera que debe buscarse una medida adecuada y justa para que se le atienda en materia de un sistema tarifario justo.

El tema de condonar o no la deuda está en manos de la paraestatal, de la Comisión Reguladora de Energía, aunque no vemos el interés de que se quiera resolver de fondo el problema, lo cierto es que hay municipios de Chiapas que deben a la paraestatal y que pese a acuerdos y negociación para pagar reinciden y los montos cada mes aumentan.

Finalmente, comentó que la CFE en Chiapas tendrá 3 mil 500 millones de pesos, para este año, para obras y servicios.

/AP