Secretaría de Salud alerta por casos graves de dengue en Chiapas

La Secretaría de Salud alerta a la población a aplicar medidas de prevención contra el dengue debido a que el inicio de la temporada de lluvia ha provocado encharcamientos que ocasionan el desarrollo en grandes proporciones de larvas del mosco Aedes Egypti; de acuerdo a información de la dependencia viene una etapa muy difícil para la entidad con esta enfermedad, y se señala que los municipios que históricamente resultan más afectados son Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Al respecto, explica la institución que el dengue tiene cuatro tipos que se identifican por su contenido viral; los cerotipos dos y el tres son los que han causado durante mucho tiempo las muertes. Asimismo, informó que las enfermedades se presentan por ciclo; el 2018 fue el año en que los casos de dengue se presentaron con mucha fuerza y se reportó un total de 60 muertes relacionadas con el dengue hemorrágico.

Hasta ahorita se tiene identificado un aparente caso de dengue hemorrágico y no se descartan más caso, esto según el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el cual indicó que dicho caso corresponde al de persona del sexo femenino que fue atendida en un centro médico particular y la cual falleció; el expediente aún está siendo conformado pues se busca dictaminar de forma correcta si el deceso de debió o no a causa del dengue hemorrágico.













Según la institución, a consecuencia de las lluvias y los encharcamientos el mosco causante del dengue ha proliferado y que, de acuerdo a datos históricos, la tasa de incidencia en el estado es de 4.7 por cada 100 mil habitantes; los cerotipos 2 y 3 que son los que abundan en la zona y se espera un repunte muy fuerte entre los meses de agosto y septiembre en Chiapas.

De hecho, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, tan solo en el mes de febrero de 2023, Totolapa y Jiquipilas eran hasta ese mes los municipios de la entidad con el mayor número de incidencia por cada 100 mil habitantes, seguidos de Socoltenango y Huitiupán; Chiapas se colocó en el sexto lugar de entre las entidades federativas con casos de dengue.

2018 el año más difícil por dengue

De acuerdo a información oficial, en Chiapas del 2013 al 2022 se ha observado un cambio de comportamiento en la severidad de los casos; el porcentaje promedio de casos es del 55 por ciento; el 2018 fue el año más catastrófico, pues por cada caso de dengue no grave se presentaban tres graves; según el ciclo de esta enfermedad, en este 2023, en esta temporada se prevé una etapa de ascenso muy fuerte entre las semañas epidemiológicas 30 a la 42. Los casos irán disminuyendo conforme vayan bajando las temperaturas.

En alerta 10 municipios

Según las autoridades sanitarias, a pesar de que históricamente son 50 los municipios chiapanecos en donde se reportan casos de dengue, son diez de estos los que tienen la concentración de mayor número de casos. Según las pruebas enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública el dengue virus 2 circula entre el 3 por ciento de la población, en el 26 por ciento de la población circula el dengue virus 3, combinados pueden causar la muerte, por lo que se recomienda proteger a la población ,ás vulnerable que son los niños y los adultos mayores.

Sin rastro del Zika

Por otra parte, la autoridad en salud informó que el zika es una enfermedad que muchas veces se confunde con el dengue, que se manifiesta en el 25 por ciento de las personas que portan el virus, se presenta en el embarazo y pueda causar microcefalia, malformaciones congénitas, afortunadamente solamente en Chiapas los últimos casos que se presentaron fueron en el 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Copainalá y Motozintla, con cuatro casos en total; a la fecha no se ha reportado un caso más.

Sin embargo, menciona que el chikungunya es una enfermedad viral también similar al dengue, la misma sintomatología a causa de la picadura de un mosco infectado; en México el mayor número de casos se presentó en el 2015, con más de 12 mil casos documentados, los últimos casos los presentó Tabasco con dos, Baja California Sur un caso, esto durante el 2022. En este panorama de 2023 y hasta la semana epidemiológica actual, no se ha reportado ningún caso relacionado con chikungunya en el estado de Chiapas.

Listos para hacerle frente al Dengue

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se tiene la guía de tratamiento inmediato en los más de 2 mil 800 consultorios médicos a los que acude la población, además al día de hoy se han fumigado más de 9 mil 800 hectáreas, se han abatizado más de 149 mil viviendas y se han monitoreado más de 2 mil 990 trampas donde se mide el mosco que está circulando; hasta el momento se tiene operando a un total de 600 brigadas que recorren la capital del estado haciendo monitoreo y labores de aplicación de soluciones en los hogares (Coladeras, depósitos de agua, encharcamientos) para la prevención de la generación de larvas y proliferación del mosco transmisor del dengue.