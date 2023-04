Ghosting, el cruel hábito del abandono virtual

El ya famoso "Ghosting" o "Ghosteo" es un término en ingles que significa hacerse el fantasma, que realmente viene siendo cuando una persona desaparece de tu vida sin dar explicaciones de una relación amorosa, afectiva, familiar o de cualquier tipo. Practicamente la persona se va sin dejar rastro alguno ya sea bloqueándola, borrando las cuentas o sencillamente, dejando de responder sus mensajes y llamadas.

El ghosteo es un rechazo que no solamente deja a las personas sin una relación que era importante para ellos, añadiendo tambien que los dejan sin explicaciones. Actualmente sabemos que el rechazo activa en nuestro cerebro los circuitos del dolor, porque desarrollar conexiones y relaciones con otras personas es un rasgo evolutivo de los seres humanos.

Además el ghosting no es solamente una conexión rota, sino que deja al otro sin la posibilidad de que haya un cierre en esa relación / Foto: Cortesía

Por eso, nuestra mente identifica las conexiones con la supervivencia, lo que explica que cuando rompemos una de las conexiones más importantes de nuestra vida que nos llega a doler tanto y podamos sentirnos heridos, además el ghosting no es solamente una conexión rota, sino que deja al otro sin la posibilidad de que haya un cierre en esa relación.

Ilustración de Cortesía

¿Como reaccionar o que hacer si me aplican el ghosting?

Para iniciar, hay que comprender que la decisión tiene que ver completamente con la otra persona y no contigo, si se alejaron de ti o dejaron de hablarte no representa algún error, que hayas hecho algo mal o que la otra persona haya notado algo malo en ti, solamente son reflejos de sus actos que emocionalmente son irresponsables.

Si ya intentaste comunicarte y no recibiste respuesta, aléjate con la certeza de que no hay nada malo en ti, si te es necesario, bloquea a la persona y practica el contacto cero, no estés al pendiente de sus redes sociales ni busques saber de él.

