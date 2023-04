¡Sin control! Chiapas carece de infraestructura para el depósito final de la basura

La generación de residuos sólidos y falta de infraestructura para el destino final adecuado de la basura son algunos de los grandes problemas ambientales que enfrenta Chiapas. La entidad tiene una población de aproximadamente 5,7 millones de habitantes, y de los 124 municipios, solo uno cuenta con un relleno sanitario tipo A adecuado: Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural ha identificado tiraderos de basura a cielo abierto en la mayoría de los municipios. Si bien algunos municipios cuentan con instalaciones tipo B, C y D, estas son de menor capacidad que las de la capital y muchas comunidades aún carecen de infraestructura adecuada para el manejo de residuos sólidos. Este es un problema que afecta no solo al medio ambiente, sino también a la salud pública de los habitantes de la región.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, existen tiraderos de basura a cielo abierto sin monitoreo en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, Tecpatán, Emiliano Zapata, Socoltenango, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtla, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Angel Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Montecristo de Guerrero.









También en Villacorzo, Bochil, El Bosque, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Rincon Chamula San Pedro, Soyaló, Tapalapa, Tapilula, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Reforma, Solosuchiapa, Sunuapa, Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa.

Además de La Grandeza, Mazapa de Madero, Honduras de la Sierra, Altamirano, Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas y Tzimol, sin embargo, estos tiraderos están en la cabecera municipal y en muchas comunidades rurales que se ven afectadas por la incidencia de enfermedades.

Acala deposita su basura en el municipio de Chiapilla que tiene relleno Sanitario tipo C, con menor capacidad que en la capital de Chiapas pero instalaciones avaladas por las autoridades ambientales, Nicolás Ruiz tiene relleno Sanitario tipo D, más pequeños pero con procesos más adecuados que los tiraderos a cielo abierto, San Lucas tiene disponible depósito de basura en Chiapilla, Venustiano Carranza tiene relleno Sanitario tipo C, Chanal tiene relleno Sanitario tipo D.









San Cristóbal de las Casas tiene un sitio controlado para el depósito de la basura, Villaflores tiene relleno sanitario tipo B, Huitiupán cuenta con relleno sanitario tipo C pero muchas comunidades con tiradero a cielo abierto, San Andrés Duraznal relleno sanitario tipo D, Simojovel relleno sanitario tipo C pero sus comunidades tiran basura a cielo abierto, Amatán cuenta con relleno sanitario tipo tipo C, Juárez, tira su basura en Reforma, Ostuacán tiene relleno sanitario tipo D, Pichucalco dispone en Juárez.

Por otra parte, Acacoyagua dispone en Escuintla al igual que Acapetahua, Escuintla tiene relleno sanitario tipo C, Huehuetán dispone en Tapachula, Huixtla dispone en Escuintla, Mazatán dispone en Tapachula, Tapachula dispone de un sitio controlado, Villa Comaltitlán dispone en Escuintla, Motozintla dispone de relleno sanitario tipo C, lo mismo que Siltepec, Ocosingo cuenta con relleno sanitario tipo A y Frontera Corozal en ese municipio relleno sanitario tipo D, Marqués de Comillas relleno sanitario tipo D, Palenque relleno sanitario tipo B, Chilón relleno sanitario tipo B, Comitán de Domínguez tiene relleno sanitario tipo A y Maravilla Tenejapa relleno sanitario tipo D.

En estos municipios que cuentan con instalaciones tipo B, C y D, instalaciones de menor capacidad que en la capital en sus cabeceras municipales, también cuentan con muchas comunidades con tiraderos de basura a cielo abierto, en la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural no existe por ahora un plan para la construcción de más y mejores rellenos sanitarios, los ayuntamientos tampoco han incluido en sus planes municipales infraestructura de este tipo.

El Colegio de Ingenieros Ambientales de Chiapas considera que Tuxtla Gutiérrez la capital del estado tiene un promedio de 500 a 550 mil toneladas de basura diariamente, pero hay días en los que llega a las 600 toneladas, mientras que en el estado, si bien no existe un estudio que de la generación, se considera que en promedio cada uno de los 5.7 millones de habitantes estaría generando al día medio kilogramo de residuos sólidos.

En junio del 2019 el Congreso del Estado creó la Ley de Residuos Sólidos pero falta que el pueblo lo conozca y se apropie de ella para reducir el plástico de un solo uso, en ese año la Secretaría del Medio Ambiente reportó una generación diaria de 5 mil toneladas de basura en el estado, pero en la actualidad prevalece un alto consumo de plástico y mayor generación de desechos sólidos.

El desconocimiento de la ley lleva al desconocimiento del manejo de los residuos, no deben llegar los plásticos al suelo, a los ríos, a los lagos, ni a los mares, de acuerdo con el colegio de profesionistas, los tres niveles de gobierno en Chiapas deben realizar un mayor esfuerzo para construir infraestructura adecuada para el destino final adecuado de la basura con rellenos sanitarios, en Chiapas con sus 124 municipios y 5.7 millones de habitantes solo existen 34 rellenos sanitarios y se requiere más infraestructura para disminuir los tiradero a cielo abierto.

