Chiapas sin propuesta para crear nuevos Pueblos Mágicos: Marycarmen Ponce

La Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Marycarmen Ponce, conformó que por ahora no hay propuesta para declarar nuevos pueblos mágicos en Chiapas, lo que se requiere es consolidar los cuatro existentes, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque; la inseguridad nos ha afectado fuertemente en San Cristóbal de Las Casas, pero no hay riesgo de que pierda el distintivo.

"Lo que necesitamos, dijo, es mejorar la promoción para atraer turismo al estado, lo que a nivel nacional hemos observado es que el representante del Pueblo Mágico no se dedican al turismo, más bien es el dueño de zapatería, de restaurante o que el tiene un boutique, los que están de estos pueblos tienen que promocionar sus bellezas naturales, capacitar a los prestadores de servicios y crear más productos turísticos".

También puedes leer: Esto puedes hacer en Chiapa de Corzo, uno de los atractivos más importantes del país

"Por otra parte, también hace mucha falta productos turísticos e infraestructura para ser un Pueblo Mágico, en el estudio realizado por la AMAV San Cristóbal de Las Casas ya rebasó el distintivo debido a la cantidad de visitantes que recibe, de los tres más visitado en el país está esta ciudad y eso es muy bueno por los ingresos económicos que está recibiendo, aunque la inseguridad nos ha impactado".





La Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Marycarmen Ponce, mencionó que por ahora hay que consolidar los existentes: Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sostuvo que la inseguridad en San Cristóbal de Las Casas nos ha impactado fuertemente, siempre en las vacaciones de verano el lugar siempre ha estado lleno, sus hoteles han estado casi al 100 por ciento, aunque en esta reciente temporada no alcanzó los niveles alcanzados en el 2021, la situación que vivimos está preocupante, hay cancelaciones de viajes y nos afecta en la economía.

“No nos podemos terminar de recuperar de la pandemia del Covid 19 porque los bloqueos de carretera nos han afectado fuertemente, tanto en Oxchuc como en Teopisca y en otros puntos, lo que no ha afectado es la presencia de migrantes, los tours oper Local Gobierno de Estados Unidos extrema precauciones a ciudadanos para no viajar a Chiapas adores han optado por otras rutas en la Costa y Soconusco para que los visitantes no vean a los migrantes”, añadió.

Local Gobierno de Estados Unidos extrema precauciones a ciudadanos para no viajar a Chiapas

"Comitán de Domínguez tiene mucho que ofrecer pero no lo promueven, los tours operadores saben de su potencial pero falta la atracción de visitantes, mientras que Chiapa de Corzo su principal atractivo es la corona en la plaza central y el Cañón del Sumidero pero le falta implementar mucha infraestructura, en tanto que Palenque es muy visitado por la zona arqueológica, el trabajo de promoción turística y de mejoramiento de la infraestructura, de servicios y productos está en manos de los directivos de los Pueblos Mágicos", explicó.

Marycarmen Ponce adelantó que en octubre se realizará en Oaxaca el tianguis de Pueblos Mágicos del país, del que podrían resultar proyectos o propuestas de inversión, lo que hace falta promover en Chiapas son los atractivos de la Costa, Sierra y Soconusco, como la ruta del café, “yo vendo lo que me pida pero hago sugerencias y vendo la ruta del café, y para septiembre vienen muchos visitantes”.





La Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Marycarmen Ponce, mencionó que por ahora hay que consolidar los existentes: Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque / Foto: Cuartoscuro





No sabemos si habrían propuestas en corto plazo para declarar nuevos Pueblos Mágicos, aunque hay que buscar nuevas opciones, en el país suman 132, para que un pueblo califique para el distintivo debe tener un atractivo relevante, productos turísticos con experiencias, artesanías, gastronomía, hotelería, entre otros elementos, los cuatro que tenemos hay que consolidarlos, reiteró.

En los cuatro Pueblos Mágicos de Chiapas quienes estén al frente tienen que ser personas dedicadas al turismo, que tengan experiencia en la promoción, no necesitamos más distintivos si los que tenemos declarados están a medias, san Cristóbal de las casas es mágico pero hay que mejorar su seguridad, recalcó.